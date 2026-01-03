PROGNOZA HIDROLOGICĂ: Menținerea formațiunilor de gheață

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, urmare a prognozei meteorologice ce indică menținerea scăzută a temperaturii aerului în timpul nopții, în perioada 3-10 ianuarie 2026, pe majoritatea râurilor mici, pe unele lacuri, precum și pe unele sectoare ale râului Prut și Nistru formațiunile de gheață se vor menține.

Autoritățile avertizează populația că aflarea sau deplasarea pe suprafața apelor înghețate prezintă un risc major și poate avea consecințe grave asupra vieții și sănătății. Se recomandă respectarea strictă a măsurilor de siguranță și evitarea oricărei activități pe gheață.