Social

PROGNOZA HIDROLOGICĂ: Menținerea formațiunilor de gheață

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 3 ianuarie 2026
14 Mai puțin de un minut
Poză simbol

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, urmare a prognozei meteorologice ce indică menținerea scăzută a temperaturii aerului în timpul nopții, în perioada 3-10 ianuarie 2026, pe majoritatea râurilor mici, pe unele lacuri, precum și pe unele sectoare ale râului Prut și Nistru formațiunile de gheață se vor menține.

Autoritățile avertizează populația că aflarea sau deplasarea pe suprafața apelor înghețate prezintă un risc major și poate avea consecințe grave asupra vieții și sănătății. Se recomandă respectarea strictă a măsurilor de siguranță și evitarea oricărei activități pe gheață.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 3 ianuarie 2026
14 Mai puțin de un minut

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

În Republica Moldova va fi creată Uniunea Mediatorilor

3 ianuarie 2026

Intoxicații, hipotermii, traume au dereglat cumpăna dintre ani

2 ianuarie 2026

Peste două ore au fost necesare pentru lichidarea incendiului de la Vadul lui Vodă

2 ianuarie 2026

A doua dronă dispărută de la Compania „Teleradio-Moldova”

2 ianuarie 2026
Back to top button