Condițiile meteo modifică programul de lucru al instituțiilor

Autoritățile din Republica Moldova vor modifica programul de lucru al instituțiilor publice și vor activa protocoale de intervenție, după ce meteorologii au emis coduri galben și portocaliu de ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului, valabile începând din noaptea de marți spre miercuri.

Premierul Munteanu a anunțat că ministerele, autoritățile administrative centrale și alte instituții își vor începe activitatea la ora 09:00 pentru a reduce aglomerația în orele de vârf și riscul de accidente.

Încheierea programului și posibilitatea muncii la distanță pentru anumite categorii de angajați vor fi stabilite de conducătorii instituțiilor, în funcție de necesități.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Armata Națională vor acorda sprijin autorităților locale, la solicitare, în special pe segmentele de drum considerate periculoase, pentru a asigura accesul către obiective critice și protecția populației.

Autoritățile publice locale, împreună cu instituțiile de învățământ din subordine, vor decide dacă elevii vor trece la învățământ la distanță pe 18 februarie, în funcție de condițiile din teren.

Șeful cabinetului de miniștri, Alexandru Munteanu, îndemnă populația să urmărească informațiile oficiale și să acorde atenție persoanelor vulnerabile.