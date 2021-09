Profesorii criuleneni, vaccinaţi peste 71%

Rata medie de vaccinare în rândul angajaţilor din învăţământ din r. Criuleni a depăşit pragul de 71 la sută. Informaţia a fost comunicată de către Ala Ungurean, şefa Direcţiei Educaţie Criuleni, care anunţa că la 27 septembrie, 2021, 75,45% din cadre didactice şi 67,22% din cadre non-didactice au fost imunizate.

Ala Ungurean a mai spus, că unele instituţii de învăţământ preuinversitar au o rată de 100 % personal didactic vaccinat. E vorba de gimnaziile Corjova, Răculeşti, Hârtopul Mare, grădiniţele din Bălăşeşti, Dubăsarii-Vechi, Coşerniţa şi Drăsliceni.

Mai mult de 90% dintre angajaţi se declară vaccinaţi în LT Criuleni, Gimnaziile Bălţata, Izbişte, Işnovăţ.

Vaccinarea altui personal decât cel didactic în şcolile menţionate a atins o rată de la 75% la 100%.

Situaţia pandemică în şcolile din r. Criuleni, la data de 24 septembrie, se prezenta în felul următor: confirmaţi pozitiv – 9 elevi, clase cu studiere online – 7, elevi în autorizolare – 171 de elevi. Printre cadrele didactice, săptămâna trecută, se numărau 3 profesori confirmaţi pozitiv cu Covid-19.

Pe de altă parte, Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Stiinţei din R. Moldova a expediat un demers în adresa Prim-ministrei Natalia Gavriliţa, prin care îşi exprimă nemulţumirea faţă de obligarea cadrelor didactice să se testeze o dată la două săptămâni din cont propriu, dacă nu sunt vaccinate, pe motiv că aceasta contravine drepturilor angajaţilor de a nu suporta cheltuieli pentru igiena şi securitatea muncii. În acelaşi demers, semnat de către Ghenadie Donos, preşedinteşe Federaţiei, se spune că până la data de 20 septembrie, din sistem au plecat 18 cadre didactice şi 14 non-didactice pe motiv că sunt constrânşi să suporte personal cheltuielile pentru testare.

Galina Cozic, preşedinta sindicatelor din învăţământ în r. Criuleni, ne-a informat că angajaţi din învăţământul din r. Criuleni nu se află printre cei 32 pomeniţi de Gh. Donos.

„Au plecat cadre didactice din alte raioane. Chiar azi am fost prin şcoli, grădiniţe, ne-am interesat cum se desfăşoară vaccinarea. Până când, managerii încearcă să convingă oamenii să accepte vaccinul. Noi suntem pentru vaccinare, şi părerea mea personală e aceeaşi, dar lumea reacţionează diferit. Azi am fost într-un liceu. Acolo sunt două cadre didactice nevaccinate, care mai întâi şi-au luat concediu medical, o perioadă, iar când s-au întors au prezentat testul. L-au făcut din cont propriu, dar de câte ori o să poată să-l facă? Trebuie cumva de pus punct acestei situaţii. Când e vorba de contraindicaţii medicale chiar nici nu avem ce discuta! Angajatorul este obligat să asigure plata pentru teste, pentru că aşa scrie în convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, şi corect ar trebui testarea să fie din contul angajatorului. Am avut întâlnire şi cu noul ministru, Anatolie Topală, am auzit poziţia dumisale, dar soluţii concrete încă nu avem. Mai aşteptăm răspuns!”

Între timp, Direcţia Educaţie se pregăteşte către manifestaţia anuală dedicată Zilei Profesorului, care va avea loc la 4 octombrie, şi de totalizarea concursului pentru cea mai bine pregătită instituţie de învăţământ din raion pentru anul de studii 2021-2022.

S. Cernov