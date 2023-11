Profesorii au cerut salarii decente și atitudine respectuoasă printr-un flashmob național la prima pauză

Federația Sindicală a Educației și Științei din Republica Moldova a organizat miercuri, 29 noiembrie, o conferință de presă, în care a vorbit despre cerințele pedagogilor către Guvernul Republicii Moldova de la breasla profesorilor, angajații școlilor, grădinițelor, instituțiilor de învățământ secundar, profesional și superior, care au organizat un eveniment de sensibilizare a opiniei publice, la prima pauză dintre lecții, privind problemele pedagogilor și cerințele lor față de guvernanți.

„În calitate de președinte al sindicatului, de cinci ani vorbesc despre problemele pedagogilor, și în primul rând mă refer la salariile nemotivante, la criza foarte serioase la cadre. Domnul ministru spune de 7 mii de cadre didactice lipsă, noi avem cifre și mai îngrijorătoare, însă nu o contestăm pe cea a ministrului. Unul din motivele nedorinței tinerilor de a veni în sistem și plecării pedagogilor din sistem sunt presiunile acestea fizice, verbale, violența crescândă împotriva pedagogilor, denigrarea imaginii pedagogului. Da, avem anumite probleme, dar unii au făcut chiar și exces în denigrarea cadrelor didactice, agresiunea verbală și non verbală. Ar fi bine ca o serie de acte normative să fie completate cu alte prevederi, care să protejeze pedagogii. Totodată, azi la Guvern urma să fie pus în discuție proiectul de buget pentru anul 2024, și mesajul nostru este că de la 4 octombrie până la 29 noiembrie am avut discuții cu ministerul Educației, cu cel al Finanțelor, dar reieșind din proiectul de buget publicat ieri pe pagina Guvernului, noi nu putem afirma că problema este rezolvată, că vom avea salarii foarte bune, dar vedem că valoare de referință a salariului angajaților din sistem crește de la 2000 la 2300 (am cerut 2400), ceea ce este un pas bun. Avem speranța că salariul pedagogilor se va apropia de media pe economie. Este un obiectiv al nostru aproape de a fi realizat. Am depistat însă alte carențe ale sistemului, pe care le vom pune în discuție la comisia tripartită, ca să le înlăturăm până la aprobarea bugetului în Parlament. Scopul nostru este de a sensibiliza opinia publică a fost atins astăzi”, a spus Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei.

Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a mai spus că Confederația Sindicatelor a fost îngrijorată că salariul mediu în educație este sub nivelul salariului mediu pe economie cu 20%. „Considerăm că educația și știința trebuie să fie o prioritate la nivel de țară. Obiectivele Confederației Sindicale din Moldova, pentru anul 2024, sunt salariul minim în mărime de 5 mii de lei, ceea ce ar permite o creștere de salarii de la 12,5 la 25% a salariilor din sistem. Dar considerăm ca nu este destul, mai ales că în comparație cu 2022 cifra angajaților a scăzut cu 11%, ceea ce denotă descreșterea interesului tinerilor față de profesie, îmbătrânirea cadrelor didactice. Considerăm că creșterea salarială va spori atractivitatea profesiei de pedagog”.

Marieta Sîrbu, președinta consiliului sindical municipal Chișinău a venit cu mesajul: „Chem la solidaritate părinții, care în orice țară investesc în educație. Îi chem să înțeleagă pedagogii, munca lor, mai ales în cazurile când este denigrată imaginea pedagogilor. Mulți profesori au frica de a se exprima, pentru că nu are cine să-i apere. Dacă ar fi o lege, ar fi foarte mult în folosul nu doar a cadrelor didactice, dar și a întregii societăți”.

La flashmobul național, organizat în pauza de după prima lecție, s-au alăturat colectivele din școlile din toate raioanele republicii, publicând imagini pe rețelele de socializare cu placate pe care au scris revendicările lor. N-au stat deoparte nici cadrele didactice din raioanele Criuleni și Dubăsari.

Galerie foto culese de pe paginile instituțiilor de pe rețeaua de socializare: