Produsele etichetate „de post” pot include ingrediente de origine animală

În contextul lăsatului secului și al începerii Postului Nașterii Domnului, Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor (CNPC) a emis o atenționare publică privind necesitatea informării corecte a cumpărătorilor atunci când aleg produse alimentare destinate perioadelor de post.

Potrivit CNPC, în această perioadă crește semnificativ numărul produselor promovate cu mențiuni precum „de post”, „100% vegetal” sau „fără ingrediente de origine animală”, însă o parte dintre acestea nu ar respecta cerințele legale de informare. Instituția menționează cazuri de etichetare înșelătoare, omiterea unor ingrediente cu potențial alergenic și utilizarea unor denumiri care pot induce consumatorii în eroare.

CNPC reamintește agenților economici că au obligația de a furniza informații veridice, verificabile și complet transparente, pentru ca oamenii să poată lua decizii corecte, în cunoștință de cauză.

Produse unde apar frecvent neconformități, potrivit CNPC:

Pește și conserve din pește (pentru zilele cu dezlegare): pot apărea ingrediente de origine animală neindicate clar, dar și ambalaje neconforme (bombate/deformate), care pot reprezenta un risc pentru siguranța alimentară.

Conserve alimentare „de post”: unele produse marcate „de post” ar conține ingrediente incompatibile cu regimul de post (de exemplu arome de tip lactat, urme de lapte sau compuși de origine animală), fără mențiuni clare pe etichetă.

Mezeluri și substitute „de post”: CNPC semnalează situații în care s-ar utiliza proteine animale sau coloranți pentru a imita carnea, fără informarea transparentă a consumatorului.

„Cașcaval de post”: anumite produse ar conține cazeinat sau derivați din lapte, deși sunt prezentate ca alternative vegetale.

Maioneză vegetală și sosuri „de post”: unele produse ar conține ou pudră, proteine din lapte sau componente lactate, insuficient evidențiate.

Instituția subliniază că etichetarea neconformă și practicile care induc în eroare consumatorii sunt sancționate conform cadrului legal și recomandă populației să verifice atent lista ingredientelor, alergenii, termenul de valabilitate și integritatea ambalajului înainte de cumpărare.