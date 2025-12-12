Incidente

Produse lactate de import reținute la frontieră de ANSA din cauza etichetării necorespunzătoare

Foto: ANSA

Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au reținut la Postul de inspecție la frontiera Leușeni un lot de aproximativ 1 800 kg de produse lactate de import, după ce, în urma controalelor oficiale, s-a stabilit că ambalajul acestora nu respectă cerințele legale privind etichetarea produselor alimentare. 

Verificările efectuate au arătat că, deși pe ambalaj erau ilustrate fructe, în componența produselor nu exista conținut real de fructe, iar acestea conțineau doar arome artificiale. Această practică contravine prevederilor Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare și riscă să inducă în eroare consumatorii privind natura reală a ingredientelor. 

Loturile neconforme nu vor ajunge pe piața din Republica Moldova. Operatorul economic importator poate returna marfa producătorului sau o poate supune procedurii de nimicire sub supravegherea ANSA. 

ANSA amintește că, începând cu 11 noiembrie 2025, au intrat în vigoare modificări consolidate ale legislației referitoare la etichetarea produselor care conțin doar arome, ce impun specificarea clară pe ambalaj a mențiunilor precum „cu gust de…”, „cu aromă de…” în câmpul vizual principal, respectând cerințele privind lizibilitatea și vizibilitatea pentru consumatori. 

Aceste modificări legislative vizează protejarea consumatorilor împotriva practicilor înșelătoare și asigurarea unei informări corecte cu privire la ingredientele reale din produsele alimentare.

