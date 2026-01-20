Produse injectabile și cosmetice, depistate la frontieră fără a fi declarate

În ultimele 24 de ore, funcționarii Serviciului Vamal al Republicii Moldova au împiedicat mai multe tentative de transport ilicit de produse injectabile și cosmetice prin punctele de trecere vamală, informează instituția.

Într-unul dintre cazuri, la controlul unui vehicul Mercedes Sprinter ce venea din Belgia, condus de un cetățean român de 39 de ani, au fost descoperite 72 de unități de produse cosmetice nedeclarate.

Alt incident similar a fost depistat pe ruta Marea Britanie – Republica Moldova, unde un alt Mercedes Sprinter, condus de un român de 29 de ani, ascundea 99 de seruri și fillere dermice profesionale, alături de 100 de fire pentru proceduri de lifting facial, toate fără declarație vamală.

Totodată, în postul vamal Cahul, la ieșirea din țară, controlul asupra unui Ford Focus condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 36 de ani a scos la iveală 18 flacoane de soluție injectabilă cosmetizată, ascunse în bagajul personal și nedescrise autorităților vamale.

Toate bunurile au fost confiscate, iar circumstanțele fiecărui caz sunt în curs de examinare din perspectiva contravențională pentru aplicarea sancțiunilor conform legislației.

Foto: Serviciul Vamal RM