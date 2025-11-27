Incidente

Produse de tutun și alcool transportate ilicit, depistate de echipele mobile ale Serviciului Vamal în nordul țării

Foto: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

O captură de țigarete și alcool a fost documentată de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în urma unei misiuni de control desfășurate în regiunea de nord a Republicii Moldova. Cazul a fost înregistrat astăzi, 27 noiembrie 2025, în localitatea Petreni, raionul Drochia.

Potrivit Serviciului Vamal, inspectorii au stopat pentru control un automobil de model Lada, condus de un cetățean moldovean în vârstă de 58 de ani. În urma verificărilor detaliate ale autoturismului și ale remorcii tractate, au fost depistate 22 460 de țigarete, cu și fără filtru, ambalate sub diferite mărci, unele având codul de bare radiat. De asemenea, au fost găsite 95 de recipiente cu alcool, în volum total de 142,5 litri. 

Autoritățile precizează că toate mărfurile erau transportate fără acte de proveniență legală, fapt ce constituie încălcare gravă a legislației vamale. Produsele de tutun și alcoolul au fost ridicate, iar pe caz au fost inițiate investigații pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Persoana vizată riscă sancțiuni conform legislației contravenționale în vigoare. 

Tag-uri
