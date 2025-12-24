Sănătate

Produse alimentare neconforme, depistate în magazinele din satele țării

Consumatorii din mediul rural continuă să fie printre cei mai vulnerabili în fața practicilor comerciale abuzive, avertizează autoritățile pentru protecția consumatorilor. În numeroase localități, produsele alimentare sunt păstrate și comercializate fără respectarea condițiilor legale, uneori chiar și după expirarea termenului de valabilitate.

Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor anunță că a primit tot mai multe sesizări privind încălcări grave ale drepturilor consumatorilor și punerea în pericol a sănătății publice. Autoritățile susțin că, în multe cazuri, se creează impresia că produsele „rămân în vitrină până se vând”, indiferent de riscurile implicate.

Un caz recent a fost semnalat în satul Bumbăta, raionul Ungheni. Potrivit unei sesizări, într-un magazin alimentar din localitate ar fi fost comercializați biscuiți infestați cu viermi. Consumatorul a mai reclamat lipsa eliberării sistematice a bonului fiscal și prezența unor produse cu termenul de valabilitate expirat.

Specialiștii atrag atenția că, în comunitățile mici, oamenii evită adesea să sesizeze autoritățile din teama conflictelor sau din dorința de a menține relații pașnice cu comercianții, care sunt frecvent persoane cunoscute. Totuși, autoritățile subliniază că această tăcere favorizează perpetuarea abuzurilor.

„Rușinea sau teama nu trebuie să învingă dreptul la siguranță. Lipsa reacției înseamnă risc pentru toți – copii, părinți și bunici”, avertizează reprezentanții instituțiilor de control.

Autoritățile anunță că vor examina sesizările recepționate și reamintesc agenților economici obligația de a respecta normele privind siguranța alimentară și legislația fiscală.

