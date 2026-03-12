Probe de apă colectate la Oxentea și Molovata Veche, testate pentru derivați de petrol și metale grele

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) monitorizează situația privind poluarea fluviului Nistru cu produse petroliere pe sectorul Naslavcea-Otaci-Soroca și evaluează riscul extinderii contaminării spre alte zone din aval, inclusiv localitățile din raionul Dubăsari.

Potrivit instituției, în conformitate cu prevederile legislației, ANSP asigură monitorizarea continuă a calității apei utilizate în scop potabil. În contextul apariției informațiilor despre posibila poluare, specialiștii au intensificat frecvența prelevării probelor de apă din punctele de captare, fiind colectate suplimentar și probe de la suprafața apei. Metodologia de laborator aplicată pentru identificarea derivaților de petrol este una complexă și necesită cel puțin 48 de ore pentru obținerea rezultatelor.

ANSP anunță că s-a autosesizat imediat după primele semnale privind posibila contaminare. Astfel, au fost prelevate probe de control de la adâncimea captării apei de la priza Cosăuți, din raionul Soroca, înainte de apariția petelor suspecte, dar și în momentul în care acestea au fost observate. Rezultatele analizelor pentru probele colectate la 10 martie, ora 20:00, arată că nu au fost identificați contaminanți.

În prezent sunt analizate probele colectate la 11 martie din regiunea raionului Edineț și din satul Cosăuți, inclusiv din petele vizibile de pe suprafața apei. Rezultatele preliminare sunt așteptate pe 13 martie 2026.

În paralel, specialiștii au extins monitorizarea și în alte zone de pe cursul Nistrului. Au fost colectate probe din regiunea Orhei, Oxentea, Molovata Veche și Vadul lui Vodă, inclusiv din sectorul Nistrului care traversează raionul Dubăsari, unde există mai multe localități dependente de resursele fluviului.

Autoritățile sanitare au formulat recomandări în cadrul ședințelor comisiilor pentru situații excepționale din raioanele Soroca și Dubăsari. Până la stabilirea exactă a gradului de toxicitate, se recomandă interzicerea utilizării apei din Nistru pentru consum uman, uz casnic sau pentru animale în zonele vizate pe segmentul Naslavcea-Soroca. Totodată, autoritățile publice locale au fost informate despre situație.

În context, populația din localitățile riverane Nistrului este îndemnată să manifeste prudență și să respecte recomandările specialiștilor.

ANSP recomandă locuitorilor:

utilizarea apei îmbuteliate sau a altor surse sigure de apă potabilă, în special pentru consumul direct și pentru prepararea alimentelor destinate copiilor mici;

reducerea consumului de apă din rețeaua publică la strictul necesar până la clarificarea situației;

evitarea scăldatului și a activităților recreaționale în fluviul Nistru;

suspendarea temporară a utilizării apei din captări individuale sau sisteme locale de pompare din Nistru, inclusiv pentru irigare.

Specialiștii subliniază că situația este monitorizată permanent, iar instituția rămâne în contact cu autoritățile competente. Populația va fi informată pe măsură ce vor apărea noi date privind evoluția cazului.

ANSP îndeamnă cetățenii să urmărească doar informațiile oficiale și să respecte recomandările autorităților pentru a preveni eventuale riscuri pentru sănătate.