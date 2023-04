Prioritățile Ministerului Energiei, discutate la Criuleni, cu autoritățile locale

Eficientizarea energetică a blocurilor supraetajate ar fi o prioritate a Ministerului Energiei, creat odată cu venirea la conducere a actualului Guvern în frunte cu Dorin Recean.

Aceste clădiri, fie ele publice sau de menire socială, consumă multă energie.

„Și clădirea Guvernului este una din acestea, cu geamurile neconforme. Acum lucrăm intens ca să începem renovarea acestor clădiri. Ne propunem să lucrăm mai intens și cu asociații de locatari, să comunicăm și să explicăm beneficiile eficientizării energetice. Pentru a ameliora sistemul clădirilor publice, am început cu cele ale instituțiilor spitalicești. Deja am identificat 60 de clădiri ale instituțiilor spitalșicești și am discutat un program în valoare de 65 de mln de euro, dar nu renunțăm la intenția de a capta și alte finanțări din partea partenerilor, pe care să le direcționăm în acest sens. Ducem discuții și cu Ministerul Finanțelor ca să prioritizăm cheltuielile, iar economiile care se crează în urma activităților de eficientizare energetică, să se reinvesteasă în alte clădiri ale instituțiilor publice. Eficientizarea energetică poate aduce economii și până la 60 la sută din cheltuilelile de întreținere” – afirma Carolina Novac, secretară de stat în Ministerul Energiei, care a fost la Criuleni în cadrul unei vizite de lucru miercuri, 19 aprilie.

Alexandru Morcov, cânvda – jurist în cadrul CALM, actualmente – angajat al aceluiași minister, a adăugat că ministerul lucrează pentru a elabora programe separate de eficiență energetică pentru autoritățile publice locale și pentru business, pentru a aplica cote diferite, la fel ca și în cazul cu sectorul rezidențial. „Dorim să transformăm Moldova într-un laborator de inovații în domeniul energiei și eficienței energetice, ducem discuții la acest subiect cu toți partenerii de dezvoltare. Sectorul de transport este unul dintre cei mai mari consumatori și unul trebuie implicat în procesul de decarbonizare. Vedem că electrificarea transportului în general e o posibilitate de echilibrare a sistemului energetic și este unul din punctele principale pe agenda ministerului. Asta ar însemna să identificăm posibilități și un porgram pentru a tece cât mai mult transport la energia electrică” – a adăugat Morcov.

Agenții economici pot primi subvenții pentru instalarea panourilor solare de la Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, dar în cazul persoanelor fizice, gospodăriilor casnice, Carolina Novac a spus că prețurile la nivel regional pentru sisteme de energie regenerabilă solară au mai scăzut, prin urmare, consumatorul care investește își va putea recupera investiția în următorii ani, fără a preciza în câți ani și care ar putea fi cheltuielile pentru o instalație.

„Cererea de asemenea sisteme pe piață a crescut cu peste 300% în 2022 față de 2021” – a adăugat Novac.

La întrunirea la care autoritățile locale și alți funcționari interesați de domeniul energiei au fost invitați de către oficialii guvernamentali, cum se obișnuiește, cei prezenți au adresat întrebări și au înaintat propuneri.

Majoritatea funcționarilor locali au reclamat disensiuni în relațiile cu furnizorul de energie electrică care este unul monopolist. Chiar și propunerea de naționalizare, asemenea aeroportului, a rețelelor electrice, a fost vociferată, sau acceptarea pe piață al celui de-al doilea distribuitor, prezentând monopolul drept sursa multor situații complicate și a corupției. Din cele relatate de cei prezenți în sală, Novac și-a făcut impresia că e nevoie de un grup de lucru cu participarea distribuitorului Premeier Energy și autorităților locale, la care să discute toate nemulțumirile legate de colaborarea celor două sectoare.

Agenții economici au fost interesați de sistemul de contorizare netă, de cum pot fi atenuate dezechilibrele în rețeaua electrică, care este necesitatea limitării accesului la licitațiile pentru furnizori a parcurilor fotovoltaice cu capacitatea mai mare de 1 MWt, și de ce în Republica Moldova noaptea energia electrică nu este mai ieftină, așa cum e în alte țări, fapt ce ar fi fost benefic pentru acoperirea cheltuielilor iluminatului public stradal menținut de autorități.

Apropo, Ministerul Energiei a prelungit până pe data de 28 aprilie perioada de consultări publice pe marginea modificărilor la Legea nr. 10/2016 „Privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile”. Reprezentanți ai societății civile și parteneri de dezvoltare, autorități publice și mediul de afaceri sunt chemați să participe cu cât mai multe opinii și chiar soluții pentru a îmbunătăți legea care să răspundă la necesitățile mai multor actori sociali. Proiectul poate fi găsit pe acest link de pe platforma particip.gov.md.