Printre premianți e și un criulenean

În acest an Comisia de evaluare a examinat 36 de dosare și a desemnat 8 laureați, personalități care s-au remarcat prin activitate de excepție în domeniul cultural, educațional, civic, artistic și social.

Laureații concursului sunt:

– Zinaida Izbaș (71 ani) – Jurnalistă, redactor și prezentatoare radio, bibliotecară la filiala „Ovidius” a BM „B.P. Hasdeu”. Autoare de cărți și articole, cu numeroase premii și distincții pentru activitatea profesională și culturală. Membră a Uniunii Scriitorilor, Uniunii Jurnaliștilor și Societății Culturale Apollon-România. Realizatoare a emisiunii „Vârsta amintirilor, Vârsta împlinirilor”, dedicată seniorilor. Dosarul reflectă implicarea activă și dăruirea în promovarea culturii, lecturii și educației civice.

– Renata Verejanu (77 ani) – Poetă, prozatoare și eseistă, Renata Verejanu este fondatoarea și producătoarea Festivalului-Concurs Internațional al Talentelor Lumii „Micul Prinț”. Totodată, a inițiat și conduce Cenaclul „Grai Matern”, prin care promovează valorile culturale și renașterea spirituală. Este fondatoarea Organizației Mondiale a Copiilor Talentați, președintă a Uniunii Internaționale a Oamenilor de Creație. De-a lungul activității sale, a fost laureată a Galei premiilor „Omul Anului”, oferit de Compania „Teleradio-Moldova”, și a inițiat Festivalul Internațional de Poezie care îi poartă numele. Distinsă cu titlul onorific „Om Emerit al Republicii Moldova”, se numără printre cele mai active și implicate personalități culturale și civice ale țării.

– Ecaterina Doicov (81 ani) – Consultantă și formatoare cu peste patru decenii de experiență în managementul resurselor umane. A contribuit la modernizarea serviciului public prin politici, acte normative, peste 10 ghiduri metodologice și numeroase programe de instruire pentru mii de funcționari. Distinsă în 2024, la 80 de ani, cu Diploma Prim-ministrului Republicii Moldova pentru dedicație și profesionalism.

– Maria Revenco (68 ani) – Candidata are peste 40 de ani de experiență în jurnalism și comunicare, activând la Radio Moldova și Televiziunea de Stat, iar din 2017 este asistent universitar la Facultatea de Jurnalism. Recunoscută pentru profesionalism și talent vocal, a fost distinsă cu titlul „Om Emerit”, medalia „Mihai Eminescu” și numeroase premii pentru activitatea sa radiofonică și emisiuni în direct.

– Gheorghe Colțun (74 ani) – Profesor universitar, doctor habilitat în filologie și poet, cu multiple lucrări științifice și volume de poezie publicate. A format generații de studenți, a participat la manifestări științifice și s-a afirmat ca un apărător al limbii române și al identității naționale în anii Renașterii naționale.

– Victor Pelin (75 ani) – Meșter popular în prelucrarea artistică a lemnului, conducător al Centrului de Meșteșugărit Tradițional. Distins cu titluri și medalii naționale și internaționale, a reprezentat Republica Moldova la numeroase expoziții peste hotare, a contribuit la restaurarea monumentelor de patrimoniu și promovează arta cioplitului în lemn în rândul tinerelor generații.

– Iurie Cujba (78 ani) – Profesor de istorie și muzeograf, cu o activitate civică intensă, dedicată promovării tradițiilor și valorilor naționale. Autor de articole și volume tematice, distins cu titluri și premii, este absolvent al Universității Vârstei a Treia.

– Tatiana Melnic (84 ani) – Educătoare la Centrul de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă Chișinău. Se remarcă prin profesionalism și corectitudine, prin grija constantă față de copii. Devotamentul, loialitatea și dorința continuă de perfecționare o definesc ca un cadru valoros, mereu dedicat interesului superior al copilului.

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, le-a înmânat premianților diplome de recunoaștere a titlului de Laureat al Concursului Premiul Naţional pentru Vârstnici „Pentru o viaţă activă la orice vârstă” și a felicitat toți seniorii din țara noastră cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor în etate:

„Ceremonia de astăzi reprezintă nu doar un moment de recunoaștere a efortului, dăruirii și pasiunii prin care seniorii contribuie la dezvoltarea societății noastre, ci și o oportunitate de a reflecta asupra importanței promovării unui cadru de îmbătrânire activă. Prin politici care încurajează un trai sănătos, productiv și independent, ne dorim să proiectăm o societate în care persoanele vârstnice să aibă oportunități reale de a participa activ la viața comunității. Laureații acestui concurs sunt dovada vie că vârsta nu trebuie să fie un obstacol, ci o sursă de înțelepciune și inspirație pentru toți. Cu prilejul Zilei internaționale a persoanelor în etate, le adresez cele mai sincere felicitări pentru contribuțiile lor valoroase!”.

Concursul Premiul Național pentru Vârstnici „Pentru o viață activă la orice vârstă” este organizat anual de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, având scopul de a promova îmbătrânirea activă, implicarea în viața socială și recunoașterea contribuțiilor valoroase ale seniorilor din Republica Moldova.