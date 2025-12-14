Printre bursieri e și o tânără din r. Criuleni

Nouă studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova vor primi burse de studii din partea statului pentru performanțe academice și participare activă în activități extracurriculare. Potrivit Ordinului Ministrului Educației și Cercetării al Republicii Moldova nr. 1485. Deținători ai Bursei Republicii și Bursei Guvernului în anul de studii 2025-2026 sunt:

Victoria Cîrpac – studentă în anul VI, programul de studii Medicină – Bursa Republicii;

Daniela Ciobanu – studentă în anul V, programul Farmacie – Bursa Republicii;

Beatricie-Marinela Rudic – studentă în anul VI, programul Medicină – Bursa Guvernului;

Cristina Trocin – studentă în anul VI, programul Medicină – Bursa Guvernului;

Ana Utocichina – studentă în anul VI, programul Medicină – Bursa Guvernului;

Cristina Stahi – studentă în anul V, programul Farmacie – Bursa Guvernului;

Tudor Manole – student în anul V, programul Stomatologie – Bursa Guvernului;

Crina Aramă – studentă în anul IV, programul Optometrie – Bursa Guvernului;

Daniela Munteanu – studentă în anul IV, programul Farmacie – Bursa Guvernului.

Eligibili pentru concurs au fost studenții cu frecvență la zi care au obținut, în sesiunea de vară a anului de studii precedent, o medie a notelor nu mai joasă de „9” în domeniile de studiu tehnic, agrar, economic, medical, militar, drept și real (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie) și nu mai mică de „9,5” în alte domenii de studiu.

Candidații au fost selectați conform următoarelor criterii: media notelor, participarea la activități educaționale, de cercetare, culturale și sportive, numărul de publicații ș.a.

În total, 42 de studenți de la universitățile din țară vor beneficia de susținere din partea statului: Bursa Republicii – 12 (în mărime de 4060 de lei), Bursa Guvernului – 30 (în mărime de 3380 de lei);

Ministerul Educației și Cercetării subliniază că bursele de merit reprezintă o recunoaștere a excelenței academice și un sprijin pentru tinerii care contribuie la dezvoltarea domeniilor științifice, tehnice și culturale din Republica Moldova. Acordarea acestora se înscrie în politicile promovate de guvernare pentru fortificarea sistemului de învățământ superior și alinierea acestuia la standardele UE, pentru sporirea atractivității și competitivității naționale și internaționale a instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic postsecundar din țară, prin susținerea performanței și meritocrației.