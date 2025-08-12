Primul drum asfaltat din programul „Europa este aproape” e în comuna Hârtopul Mare, Criuleni

Primul sat în care au început lucrările finanțate din Programul „Europa este aproape” este satul Hârtopul Mic din comuna Hârtopul Mare, r. Criuleni.

Este vorba de asfaltarea a trei străzi care au o lungime totală de 893 de metri, lățimea carosabilului – 5,5 m. Potrivit portalului achizițiilor publice, lucrările se vor desfășura pe străzile Ion Creangă, Alexe Mateevici și Mihai Eminescu, iar firma care a câștigat tenderul, unica care a aplicat la această lucrare, s-a angajat să le execute contra sumei de 3,6 mln lei, inclusiv TVA.

La evenimentul de demarare a lucrărilor a fost prezent și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, care a remarcat că lipsa drumurilor în satele din Republica Moldova a fost problema cea mai des pomenită de către primari și Congresul Autorităților Locale din Moldova, cu care s-a consultat, la începutul acestui an, când au fost stabilite prioritățile pentru anul curent.

„În urma analizei, am constatat că satelor din R. Moldova le revin circa 30 mii de kilometri de drumuri, dintre care doar 5-6% au suprafața acoperită cu asfalt, restul, în cel mai bun caz, sunt bătute cu piatră, dar mai multe – din pământ. A fost posibil de implementat datorită suportului remarcabil din partea Uniunii Europene. Primele 500 mln lei au fost oferite prin programul „Bugetul Plus”. În total, în acest proiect, în primele două ediții, sunt incluse 220 de sate”, a declarat Vladimir Bolea. Ministrul și-a exprimat speranța că și celelalte primării care au depus proiecte să ajungă la finalitate cu inițiativele lor, în cadrul următoarelor ediții ale programului.

Proiectul de la Hârtopul Mic vizează trei porțiuni de drum, pe care deja s-au făcut lucrări de instalare a apeductului și canalizării. Pe 12 august a fost așternut primul strat de 6 cm de asfalt, după care urmează stratul de uzură.

„Problema drumurilor este foarte actuală pentru localitatea noastră, ca și pentru alte sate din Moldova. Reabilitarea este importantă pentru circulația mai confortabilă pentru elevi care merg spre școală, pentru toți locuitorii. Cu astfel de proiecte, crește încrederea locuitorilor în ziua de mâine, a celor care și-ar dori să revină de peste hotare. Străzile renovate astăzi au fost construite în 1989 și erau deja într-o stare dezavantajată, întrucât pe ele s-au făcut și lucrări de instalare a apeductului, a sistemului de canalizare”, a explicat primara Eugenia Anghelici alegerea acestora.

Programul „Europa este aproape” a fost lansat în luna mai, la el fiind depuse 579 de proiecte cu valoarea totală de 2,6 miliarde de lei. Acestea vizează drumuri locale de interes raional/municipal – 41,06 km; – drumuri comunale și străzi în limita hotarelor administrative ale localităților – 516,42 km; – căi/platforme pietonale de acces către instituțiile publice – 109,71 km.

Plafonul maxim pentru fiecare proiect este de 10 milioane de lei. Finanțarea este disponibilă pentru:

localități mici (până la 1500 locuitori) – până la 2 milioane lei;

localitățile cu până la 1500 de locuitori aflate în proces de amalgamare voluntară – până la 5 milioane lei;

localități mari (peste 1500 locuitori) – până la 9 milioane lei (cu o contribuție de 10% a APL).

