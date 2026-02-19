Sănătate

Primul caz de variola maimuței confirmat în Republica Moldova

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a confirmat astăzi, 19 februarie 2026, un caz de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV), adus în Republica Moldova de o persoană care a prezentat simptome sugestive și a fost testată pozitiv în laboratorul de referință al ANSP.

Potrivit autorităților, pacientul s-a adresat pentru asistență medicală cu slăbiciune generală, febră și erupții cutanate, simptome clasice care ridică suspiciunea acestei infecții virale. În prezent, persoana se află sub supraveghere medicală, iar starea sa este raportată ca fiind satisfăcătoare, fără complicații severe raportate până acum. Ancheta epidemiologică a fost imediat declanșată pentru a identifica posibilii contacți și sursa contaminării.

ANSP subliniază că virusul nu este endemic în Europa, fiind de obicei prezent în fauna sălbatică din regiunile din Africa Centrală și de Vest, iar cazurile apărute în Moldova sunt considerate “de import”,  similare cu cele raportate recent în alte state europene precum România și Cehia.

Boala, cunoscută internațional și sub denumirea de mpox, este cauzată de un virus din familia orthopoxvirus, înrudit cu variola clasică, dar cu o severitate general mai scăzută.

Ea se transmite în principal prin contact fizic apropiat, inclusiv cu erupții cutanate, fluide corporale sau obiecte contaminate, iar simptomele pot include febră, dureri musculare, ganglioni umflați și erupții cutanate care pot persista până la câteva săptămâni.

Autoritățile recomandă populației respectarea măsurilor de igienă, evitarea contactului cu persoane suspecte sau confirmate și consultarea imediată a medicului în cazul apariției simptomelor tipice. Deși există vaccinuri utilizate în contexte de focare, acestea sunt recomandate în general doar în zonele cu transmitere activă

