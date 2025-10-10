Primii 83 tineri gata să primească 3000 de lei lunar

La două luni de la lansarea Programului Național „+3000 lei pentru cariera ta”, 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația de 3000 lei lunar, iar alți peste 1000 au fost identificați ca pre-eligibili și urmează să finalizeze procedura digitală de validare, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Programul oferă tinerilor cu vârsta între 18 și 35 de ani o indemnizație lunară neimpozabilă de 3.000 de lei timp de 12 luni, la prima angajare cu normă întreagă în una dintre cele șapte industrii strategice pentru dezvoltarea economică a țării: farmaceutică, electronică, automotive, textilă, agro-alimentară, materiale de construcție și industrii creative.

Doina Nistor, viceprim-ministră, ministră a Dezvoltării Economice și Digitalizării: „Viitorul economiei Moldovei depinde de tinerii care aleg să își construiască o carieră aici, acasă. Prin acest program, îi susținem nu doar pe ei, ci și industriile strategice care pot transforma țara: de la automotive și electronică, până la industriile creative și agroalimentare. Fiecare tânăr angajat într-o companie modernă înseamnă reprezintă o economie mai competitivă și mai europeană.”

Nicoleta Colomeeț, directoarea Agenției de Guvernare Electronică (AGE): „Evo e promisiunea noastra a unui stat mai accesibil și beneficii la îndemână. Tinerii pot verifica eligibilitatea, aplica și urmări sprijinul oferit de stat direct de pe telefon. Primele rezultate ale programului „+3.000 pentru cariera ta” arată cum digitalizarea simplifică interacțiunea dintre stat, cetățeni și mediul de afaceri. Scopul nostru este să extindem aceste soluții astfel încât orice serviciu public să fie accesibil, clar și ușor de utilizat”

Pentru a facilita accesul tinerilor la locurile de muncă eligibile, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a semnat un Acord de colaborare cu platforma Jobber.md, una dintre cele mai importante platforme de recrutare din Republica Moldova.

Cum pot fi eligibili tinerii

Procesul este complet digitalizat prin platforma EVO, dezvoltată de Agenția de Guvernare Electronică. Pentru a verifica eligibilitatea și a accesa indemnizația, tinerii trebuie să urmeze trei pași simpli:

Să obțină semnătura digitală (de la Orange sau Moldcell);

2. Să descarce aplicația EVO;

3. Să verifice eligibilitatea în modulul „Beneficii” și să-și asocieze contul bancar.

După validarea datelor, confirmarea eligibilității și procesarea rapoartelor lunare transmise de angajatori, suma aprobată este virată direct în contul beneficiarului.

Perspective și impact

Autoritățile estimează că peste 4.000 de tineri vor beneficia de program la un an de la lansarea sa, iar până în 2030 numărul ar putea depăși 9.000 de persoane. Bugetul pentru primul an de implementare este de 60 milioane lei, dintre care peste 34 milioane sunt deja planificate pentru 2025.

Programul este parte a Strategiei Naționale de Dezvoltare Economică 2030 și a Programului Național de Dezvoltare Industrială 2024–2028, și urmărește consolidarea industriilor cu valoare adăugată și păstrarea tinerilor specialiști în țară.

Detalii complete despre criteriile de eligibilitate și pașii de aplicare pot fi consultate în Ghidul aplicantului.