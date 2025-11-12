Internațional

Primarul Istanbulului, vizat de o posibilă sentință de 2430 de ani

Parchetul din Istanbul a anunțat finalizarea unei ample inculpări în ancheta „İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” (organizație infracțională cu scop patrimonial), în care primarul metropolei, Ekrem İmamoğlu, este indicat drept „fondator și lider”. Documentul solicită pedepsirea edilului pentru 142 de acte imputate, cu un maxim cumulativ ce poate ajunge la 2.430 de ani de închisoare. Dosarul a fost înaintat Curții Penale nr. 40 din Istanbul. 

Potrivit Agenției Anadolu, acuzațiile directe includ „constituirea unei organizații criminale”, 12 fapte de mită, 7 de spălare de bani și 7 de fraudă în dauna instituțiilor publice. În plus, pe schema „organizării” sunt reținute zeci de fapte comise „în cadrul activității organizației”, între care manipularea licitațiilor (70 de episoade), încălcări ale legislației fiscale și de mediu sau infracțiuni privind protecția datelor personale. 

Ancheta vizează, în total, 407 persoane (dintre care 105 arestate), iar parchetul estimează un prejudiciu de aproximativ 160 de miliarde de lire turcești și 24 de milioane de dolari. Procurorii notează că o parte dintre investigări continuă și după trimiterea dosarului în instanță. 

Următorul pas procedural este evaluarea formală a rechizitoriului de către completul de la Curtea Penală nr. 40, dacă va fi acceptat, procesul va începe cu un prim termen de judecată.

