Prima aniversare a chitariștilor din Holercani

De faptul că la Holercani este o frumoasă fanfară știe o lume, dar că în această localitate sunt și chitariști talentați, cunosc mai puțini. Chitara a devenit instrumentul de suflet pentru mai mulți tineri (fete și băieți) care au format un colectiv și împreună descoperă taina strunelor. Au și un îndrumător talentat și răbdător, în persoana dlui Ghenadie Bejan.

– De la început, într-adevăr, a fost foarte greu, am pornit de la zero. Fiind toți foarte străduitori, chiar dacă uneori șchiopătează, sunt foarte bravo. Chiar unii colegi din alte sate au zis că ne invidiază, pentru că la noi fără să fie obligați, tinerii vin, se ocupă și își dau străduința, fiind într-un număr destul de mare. Este un plus mare pentru ei, dar și o mândrie pentru sat. Totul a început de la o tânără, care a venit la mine și m-a rugat să-i arăt câteva acorduri, și de aici a început totul. Au auzit și alții, au fost interesați și au început să vină din ce în ce mai mulți. Mă bucur că am ocazia să lucrez cu așa tineri educați, activi și iscusiți – spune domnul Ghenadie Bejan.

– Am fost prima persoană care a venit cu această intenție, și mă bucur că datorită mie, mai mulți tineri din sat pot cânta la chitară din plăcere și au un nou hobby. În scurt timp vom avea deja un an de când fac parte din acest colectiv minunat, unit, în care fiecare învățăm din plăcere și cu dragoste.

De asemenea, vreau să îi mulțumesc și domnului Ghenadie, pentru că fără el, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil, – a spus Valeria Andreev.

– Mi-a plăcut mereu să ascult cum cântă alții la chitară, dar nu m-am interesat ca să învăț și eu până nu am aflat că pot face asta chiar la noi în sat. Sunt una din tinerele care au această ocazie de a învăța să cânt din ce în ce mai bine la chitară. Suntem un colectiv unit, învățăm din greșeli și mergem înainte spre succes, – a mărturisit Mirela Șeptelici.

– M-am alăturat colectivului puțin mai târziu, dar asta nu m-a împiedicat să învăț de la ei și să-i ajung din urmă. Până nu am depus efort, nu am reușit să învăț acordurile, cântecele. Totuși, cea mai mare muncă o depune domnul Ghenadie. Noi suntem mulți, dar el e unul și îi este destul de dificil să ne îndrume. Cu mult efort, mergem înainte, depunem efort și sperăm că vom ajunge departe, – a zis Victor Chiriac.

Prima aniversare chitariștii din Holercani o vor sărbători tot cântând.

Ionela Chiriac, stagiara redacției „Est-Curier”

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.