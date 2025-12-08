Social

Prilej de a renunța la viciu: se scumpesc țigările

Prețul de referință al țigărilor a fost stabilit pentru 2026

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 8 decembrie 2025
1 1 minut pentru citire

  În anul 2026, prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de țigări constituie 46,59 lei, informează Serviciul Fiscal de Stat contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări de foi.

Vânzarea de către orice persoană a țigaretelor şi a ţigărilor de foi (cigarillos) la preţ mai mic decât cel de referinţă este interzisă.

Încălcarea acestei prevederi atrage după sine aplicarea sancțiunii conform art. 2621 alin.(3) din Codul fiscal, potrivit căruia înregistrarea preţului maxim de vânzare a ţigaretelor la o valoare mai mică decât preţul de referinţă, comercializarea ţigaretelor şi a ţigărilor de foi (cigarillos) la un preţ mai mic decât preţul de referinţă se sancționează cu amendă în mărime de la 30% la 50% din valoarea ţigaretelor și/sau a ţigărilor de foi (cigarillos) aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de referinţă.

Potrivit prevederilor art.1233 alin.(1) din Codul fiscal, prețul de referință (per pachet) reprezintă valoarea rezultată prin aplicarea (înmulțirea) cotei accizei minime pentru anul de referință la volumul în expresie naturală (1 000 bucăți) cu coeficientul de 1,46 înmulțit la numărul de țigarete în pachet şi împărțit la 1 000.

Pentru anul 2026 cota minimă a accizei pentru 1 000 de unități de țigări sau țigări de foi constituie 1 595,53 lei, comparativ cu 1 450,48 leipentru anul 2025.

Prețul de referință pentru un pachet de 20 de țigări în 2025  a fost de 42,35 lei.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 8 decembrie 2025
1 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Sărbătorile și aprecierea costă

8 decembrie 2025

Unde te poți angaja în Republica Moldova?

5 decembrie 2025

Nouă proiecte primesc finanțare în r-le Criuleni și Dubăsari, din lotul III, anunțat de MIDR

5 decembrie 2025

Câte familii din Moldova au copii? BNS a calculat

5 decembrie 2025
Back to top button