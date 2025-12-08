Prilej de a renunța la viciu: se scumpesc țigările

În anul 2026, prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de țigări constituie 46,59 lei, informează Serviciul Fiscal de Stat contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări de foi.

Vânzarea de către orice persoană a țigaretelor şi a ţigărilor de foi (cigarillos) la preţ mai mic decât cel de referinţă este interzisă.

Încălcarea acestei prevederi atrage după sine aplicarea sancțiunii conform art. 2621 alin.(3) din Codul fiscal, potrivit căruia înregistrarea preţului maxim de vânzare a ţigaretelor la o valoare mai mică decât preţul de referinţă, comercializarea ţigaretelor şi a ţigărilor de foi (cigarillos) la un preţ mai mic decât preţul de referinţă se sancționează cu amendă în mărime de la 30% la 50% din valoarea ţigaretelor și/sau a ţigărilor de foi (cigarillos) aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de referinţă.

Potrivit prevederilor art.1233 alin.(1) din Codul fiscal, prețul de referință (per pachet) reprezintă valoarea rezultată prin aplicarea (înmulțirea) cotei accizei minime pentru anul de referință la volumul în expresie naturală (1 000 bucăți) cu coeficientul de 1,46 înmulțit la numărul de țigarete în pachet şi împărțit la 1 000.

Pentru anul 2026 cota minimă a accizei pentru 1 000 de unități de țigări sau țigări de foi constituie 1 595,53 lei, comparativ cu 1 450,48 leipentru anul 2025.

Prețul de referință pentru un pachet de 20 de țigări în 2025 a fost de 42,35 lei.