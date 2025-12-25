Prețul metalelor prețioase e în creștere

Așteptările privind reducerea dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA și a intensificării tensiunilor geopolitice sporesc cotația aurului și argintului, scrie bani.md.

Miercuri, 24 decembrie, 2025, prețul aurului a crescut cu aproape 1%, ajungând la 4.511,91 dolari pe uncie la ora 10:02 GMT, după ce anterior a atins un maxim istoric de 4.525,77 dolari. Metalul galben se află la a treia zi consecutivă de creștere.

Evoluții similare au fost înregistrate și pe piața altor metale prețioase. Argintul a urcat cu 1,8%, până la nivelul record de 72,70 dolari pe uncie, în timp ce platina a crescut cu aproximativ 4%, atingând maximul istoric de 2.300 de dolari per uncie.

De la începutul anului, aurul s-a apreciat cu aproape 70%, depășind succesiv pragurile de 3.000, 4.000 și 4.500 de dolari per uncie. Argintul a avut un avans și mai puternic, de aproape 150%, susținut de problemele din lanțurile globale de aprovizionare. Ambele metale se îndreaptă spre cel mai mare preț anual din 1979 încoace.

Deprecierea dolarului a sprijinit de asemenea creșterea cotației aurului.

Creșterea este susținută și de deprecierea dolarului, precum și de achizițiile accelerate realizate de băncile centrale. Piețele financiare anticipează că Rezerva Federală a SUA ar putea reduce dobânzile de două ori anul viitor, chiar dacă oficialii Fed Fondul european de dezvoltare au transmis mesaje prudente privind politica monetară.

În ultimele luni, blocajul bugetar american, războiul comercial purtat de Donald Trump și riscurile geopolitice au sporit interesul investitorilor pentru metalul galben, valoare refugiu prin excelență, în contextul pierderii încrederii în dolar, scrie AFP.

Analiștii estimează că tendința ascendentă ar putea continua, unele prognoze indicând o posibilă creștere a cotației aurului până la aproximativ 4.900 de dolari pe uncie în 2026.