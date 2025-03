Pretendenții la permise pentru categoriile C, D, din patru raioane vor susține proba practică la Bălți

Începând cu data de 01 aprilie 2025, se sistează prestarea serviciilor de examinare la proba practică în vederea obținerii dreptului de a conduce vehicule pentru categoriile/subcategoriile C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D, în subdiviziunea din municipiul Ungheni (str. Ștefan cel Mare, 162), anunță Agenția de Servicii Publice.

Persoanele din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești care au absolvit Programul de formare profesională inițială/continuă a conducătorilor de autovehicule la categoriile/subcategoriile AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D, au posibilitatea de a fi examinați la proba teoretică în cadrul Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Ungheni, precum și proba practică la categoriile/subcategoriile AM, A1, A2, A, B1, B, BE.

Astfel, procedura de examinare la proba practică la categoriile/subcategoriile C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D, a persoanelor (raionul Ungheni, raionul Nisporeni, raionul Călărași și raionul Fălești) cu locația de prestare a serviciilor de examinare în municipiul Ungheni, vor continua procedura de examinare în subdiviziunea competentă din municipiul Bălți (str. Ștefan cel Mare, 131).