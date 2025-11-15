Banca Națională a Moldovei (BNM) a prezentat noul raport asupra inflației, confirmând prognozele privind evoluția prețurilor pentru anul 2025, dar avertizând că presiunile inflaționiste vor fi mai accentuate în 2026 decât se estima anterior.

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a prezentat joi, 13 noiembrie 2025 Raportul asupra inflației nr. 4/2025, care include o analiză detaliată a evoluțiilor economice recente. Datele indică o temperare a ratei anuale a inflației, ce s-a diminuat de la 8,2 la sută în luna iunie 2025 până la 6,9 la sută în luna septembrie.

Pentru a consolida această tendință, BNM a adoptat o serie de măsuri de politică monetară, care asigură un climat inflaționist echilibrat.

„În acest an Banca Națională a acționat cu echilibru și prudență, menținând traiectoria descendentă a inflației. Rata inflației a coborât la 6,9 la sută în luna septembrie, iar prognozele arată că această tendință va continua. Începând cu anul viitor, estimăm că inflația va reveni în intervalul-țintă, sub nivelul de 6,5 la sută. Rezultatele sunt deja vizibile. Republica Moldova a fost inclusă în evaluările internaționale cu mențiunea perspectivă stabilă, fapt ce confirmă recunoașterea internațională a progreselor țării noastre. Evoluția actuală confirmă traiectoria noastră și ne încurajează să continuăm, cu determinare și responsabilitate în direcția integrării europene, consolidând astfel reziliența economică a Republicii Moldova”, a declarat Anca Dragu.

În ce privește sectorul investițiilor, dinamica economică din trimestrul II 2025 a fost susținută de o contribuție pozitivă de 8,4 puncte procentuale, determinată atât de variația stocurilor (+3,2 p.p.), cât și de formarea brută de capital fix (+5,2 p.p.).

Estimările BNM indică faptul că inflația anuală va continua să scadă pe parcursul anului 2025 și în prima jumătate a anului 2026. Se anticipează revenirea în intervalul-țintă al inflației chiar din primul trimestru al anului 2026, unde se va menține până la finalul perioadei de prognoză.

Totodată, riscurile rămân semnificative, în special cele asociate evoluțiilor geopolitice și potențialelor ajustări ale tarifelor reglementate.

BNM va monitoriza atent evoluțiile macroeconomice interne și externe, precum și riscurile ce pot afecta traiectoria inflației pe termen scurt și mediu. BNM rămâne ferm angajată în îndeplinirea obiectivului fundamental – asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.