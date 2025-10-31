Președinții Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid Politic „Șor” au fost condamnați

Sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat a fost enunțată la 30 octombrie 2025 de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a anunțat vineri, 31 octombrie, Procuratura Anticorupție (PA).

Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 4 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de conducere în partide politice sau organizații ale acestora şi de a exercita activităţi de administrare/gestionare financiară ori de organizare logistică în cadrul formaţiunilor, pe o durată de 5 ani. Pedeapsa dispusă fiind suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 3 ani. De asemenea, a fost dispusă confiscarea de la președintele organizației teritoriale Criuleni a fostului Partid Politic „Șor”, A.B, suma de aproximativ 2,9 milioane de lei, iar de la președintele organizației teritoriale Ialoveni aproximativ 3,5 milioane de lei, fiind confiscat în folosul statului și un telefon mobil recunoscut în calitate de corp delict. Instanța a menținut sechestrul aplicat pe bunurile inculpaților la faza de urmărire penală. Până la data devenirii definitive a sentinței, în privința acestora a fost aplicată măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara.