Președinta Maia Sandu a făcut declarații după CNS: traficul de droguri nu este o problemă recentă, dar s-a agravat

După ședința Consiliului Național de Securitate (CNS), președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ieșit cu declarații de presă și a răspuns la întrebările jurnalișltilor.

În urma discuțiilor ținute la CNS, Maia Sandu a informat că cele mai importante subiecte discutate au fost planul de consolidare a rezilienței democratice. Potrivit președintei, s-a elaborat un plan pe trei ani care să consolideze reziliența informațională, reziliența cibernetică și lupta cu finanțarea ilegală, care a dat mari bătăi de cap la ultimele scrutine din Republica Moldova.

„Am venit cu un set de măsuri și am determinat instituțiile responsabile de aceste măsuri, ca să avem un stat mai puternic, mai pregătit la următoarele scrutine. Reziliența informațională este, probabil, cea mai complicată sarcină a noastră, a tuturor, și eu cred că la următoarele scrutine impacutl cel mai mare în alegeri se va încerca prin manipulare informațională, prin tehnologii noi, inteligență artificială, pentru a manipula opinia cetățeanului”, – a spus președinta.

Planul elaborat de CNS va fi făcut public atât cât se poate, a prevenit Maia Sandu, or, există și anumite măsrui cu caracter secret.

Cu privire la reziliența cibernetică, Maia Sandu a accentuat că nu este suficient să avem mai multe servicii digitale, dacă nu găsim eforturi și resurse să le securizăm, și aici e nu doar responsabiliattea instituțiilor statului, dar și a secoarelor privat, asociativ, bancar, etc.

Al treilea subiect distutat la CNS ține de contracararea finanțării ilicite a procesului poitic, iar o provocare ar fi folosirea criptovalutei în aceste scheme. Maia Sandu crede că, pe lângă reglementă din partea instituțiilor statului, ar mai fi nevoie de educație în domeniul serviciilor digitale, în special a cetățenilor, care și-au cedat cardurile și conturile bancare pentru a fi folosite de terțe persoane în scopăuri ilicite,. „Trebiuie să informăm cetățenii, să nu spună că n-au știut, dar să fie conștineți de acțiunile lor, că este ilegal, și de consecințe”, a punctat președinta.

Întrebată dacă subiectul cu camionul prins cu arem la hotar a fost discutat la CNS și dacă vor urma demisii, președinta a răspuns:

„Am discutat acest subiect la mai multe ședințe, atât la Președinție, cât și la Guvern. E o problemă mare, cu care o să ne confruntăm în continuare, pentru că având un război la hotare, traficul de arme va deveni o provocare pentru noi. Așteptăm rezultatele acestei anchete, dar riscurile, dincolo de acest caz, sunt mari. Guvernul va veni cu un plan de combatrere a acestui fenomen. Este vorba, în primul rând de echipament performant la hotar cu Ucraina, tehnologii care să ne permită să combatem acest fenomen cu resursele noastre limitate. Ține și de politica de cadre. Guvernul lucrează să vină cu un set de măsuri, iar pe cazul concret așteptăm rezultatul anchetei.”

La întrebarea despre piramida TUX i dacă demisiile de la SPPS au vreo legătură ceu ea, și despre consumul de droguri, Maia Sandu a spus: „Agenția pentru Securtitate Cibernetică ne-a informat că există mijloace prin care această agenție să poateă sista astfel de scheme [de genul TUX] foarte repede, nu după ce se intâmplă frauda. Sunt posibilități ca aceste scheme să fie sistate în jumătate de oră de la apariția lor. Despre traficul de droguri – este o problemă mai veche care s-a agravat de când a început războiul. Am discutat problema la alte ședinșțe, înainte de CNS. Am analizat cu instituțiile și am pregătit un plan de măsuri. Acum instituțiile responsabile au sarcina să-și facă propria analiză, să avem o abordare complexă, să avem un impact mai mare asupra acestei probleme.”

Privitor la demisiile de la SPPS, Maia Sandu a spus că nu are vreo informație că ar avea legătură cu rețeaua TUX, iar dacă în urma anchetei se va depista, persoanele trebuie să fie sancționate.

Întrebată cât de vulnerabilă este Republica Moldova in fața dronelor și ce sprijin așteaptă de la parteneri, președinta a reiterat că dronele reprezintă un pericol care va continua cât va continua războiul.

„În realitate nu există soliuții magice, soluții magice sunt doar pe Facebook. Incercăm să ne consolidăm capacitatea noastră de depsitare și de apărare. Am inceput să investim în radare și alt echipament necesar pentru a depista aceste intervenții. La această etapă discutăpm cu partenerii despre echipamente care să ne ajute să protejăm spațiul aerian și cetățenii”, a punctat Maia Sandu.