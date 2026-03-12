Preparatele oftalmice „Appavisc” și „Soluție chirurgicală oftalmică Appavisc PFS” sunt retrase de pe piață. Vezi motivul

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a dispus retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale „Appavisc” și „Soluție chirurgicală oftalmică Appavisc PFS”, utilizate în intervenții oftalmologice.

Decizia a fost luată după ce în două instituții medicale din Chișinău, Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” și Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, au fost raportate reacții adverse grave la pacienți după intervenții chirurgicale.

Potrivit datelor raportate, pacienții au dezvoltat reacții inflamatorii postoperatorii severe, inclusiv inflamarea ochilor și edem cornean. În unele situații, complicațiile au dus la scăderea semnificativă a vederii sau la pierderea parțială a acesteia.

În urma investigațiilor efectuate, specialiștii AMDM au identificat neconformități în documentația tehnică a produselor și lipsa unor explicații clare privind incidentele raportate.

În acest context, instituția a decis sistarea imediată a distribuirii, livrării și utilizării acestor dispozitive medicale. De asemenea, produsele vor fi retrase din toate instituțiile medico-sanitare și din circuitul de distribuție.

Totodată, preparatele au fost excluse din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Autoritățile medicale continuă evaluările pentru a stabili toate circumstanțele cazurilor raportate.