Sănătate

Preparatele oftalmice „Appavisc” și „Soluție chirurgicală oftalmică Appavisc PFS” sunt retrase de pe piață. Vezi motivul

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 12 martie 2026
18 1 minut pentru citire

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a dispus retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale „Appavisc” și „Soluție chirurgicală oftalmică Appavisc PFS”, utilizate în intervenții oftalmologice.

Decizia a fost luată după ce în două instituții medicale din Chișinău, Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” și Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, au fost raportate reacții adverse grave la pacienți după intervenții chirurgicale.

Potrivit datelor raportate, pacienții au dezvoltat reacții inflamatorii postoperatorii severe, inclusiv inflamarea ochilor și edem cornean. În unele situații, complicațiile au dus la scăderea semnificativă a vederii sau la pierderea parțială a acesteia.

În urma investigațiilor efectuate, specialiștii AMDM au identificat neconformități în documentația tehnică a produselor și lipsa unor explicații clare privind incidentele raportate.

În acest context, instituția a decis sistarea imediată a distribuirii, livrării și utilizării acestor dispozitive medicale. De asemenea, produsele vor fi retrase din toate instituțiile medico-sanitare și din circuitul de distribuție.

Totodată, preparatele au fost excluse din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Autoritățile medicale continuă evaluările pentru a stabili toate circumstanțele cazurilor raportate.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 12 martie 2026
18 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Premieră medicală în Republica Moldova: primul transplant hepatic laparoscopic de la donator viu

11 martie 2026

Aproape 19 tone de rodii au fost distruse

5 martie 2026

49 solicitări pe motiv de intoxicații în șase zile

2 martie 2026

Lot de biscuiți de import retras de pe piață după depășirea limitelor de grăsimi trans

26 februarie 2026
Back to top button