Internațional

Premiile Oscar 2026. Vezi lista câștigătorilor

Est Curier 16 martie 2026
22 1 minut pentru citire

Academia Americană de Film a decernat în noaptea de 15 spre 16 martie Premiile Oscar, în cadrul celei de-a 98-a ediții a galei, organizată la Dolby Theatre din Hollywood. Evenimentul a recompensat cele mai bune producții cinematografice lansate în anul 2025. Marele câștigător al serii a fost filmul One Battle After Another, regizat de Paul Thomas Anderson, care a obținut mai multe trofee importante, inclusiv premiul pentru Cel mai bun film.

Lista câștigătorilor Oscar 2026:

  • Cel mai bun film: One Battle After Another
  • Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Categorii de interpretare

  • Cel mai bun actor: Michael B. Jordan – Sinners
  • Cea mai bună actriță: Jessie Buckley – Hamnet
  • Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn – One Battle After Another
  • Cea mai bună actriță în rol secundar: Amy Madigan – Weapons

Scenariu

  • Cel mai bun scenariu original: Sinners – Ryan Coogler
  • Cel mai bun scenariu adaptat: One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
  • Film și animație
  • Cel mai bun film internațional: Sentimental Value (Norvegia)
  • Cel mai bun lungmetraj de animație: KPop Demon Hunters
  • Cel mai bun documentar: Mr. Nobody Against Putin

Categorii tehnice

  • Imagine (Cinematography): Sinners
  • Montaj: One Battle After Another
  • Design de producție: Frankenstein
  • Costume: Frankenstein
  • Machiaj și coafură: Frankenstein
  • Sunet: F1
  • Efecte vizuale: Avatar: Fire and Ash

Muzică

  • Cea mai bună coloană sonoră originală: Sinners
  • Cel mai bun cântec original: „Golden” – KPop Demon Hunters

Potrivit datelor oficiale ale Academiei de Film, producțiile One Battle After Another și Sinners au dominat gala, obținând cele mai multe premii

Tag-uri
Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

UE analizează plafonarea prețului gazelor după creșterea cotațiilor la bursă

12 martie 2026

Activitatea punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene, suspendată temporar din cauza unor defecțiuni tehnice în Ucraina

9 martie 2026

MAE: Nu există victime sau solicitări de evacuare în rândul cetățenilor moldoveni aflați în Orientul Mijlociu

7 martie 2026

Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional la frontiera RM

3 martie 2026
Back to top button