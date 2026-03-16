Premiile Oscar 2026. Vezi lista câștigătorilor

Academia Americană de Film a decernat în noaptea de 15 spre 16 martie Premiile Oscar, în cadrul celei de-a 98-a ediții a galei, organizată la Dolby Theatre din Hollywood. Evenimentul a recompensat cele mai bune producții cinematografice lansate în anul 2025. Marele câștigător al serii a fost filmul One Battle After Another, regizat de Paul Thomas Anderson, care a obținut mai multe trofee importante, inclusiv premiul pentru Cel mai bun film.

Lista câștigătorilor Oscar 2026:

Cel mai bun film: One Battle After Another

Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Categorii de interpretare

Cel mai bun actor: Michael B. Jordan – Sinners

Cea mai bună actriță: Jessie Buckley – Hamnet

Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn – One Battle After Another

Cea mai bună actriță în rol secundar: Amy Madigan – Weapons

Scenariu

Cel mai bun scenariu original: Sinners – Ryan Coogler

Cel mai bun scenariu adaptat: One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Film și animație

Cel mai bun film internațional: Sentimental Value (Norvegia)

Cel mai bun lungmetraj de animație: KPop Demon Hunters

Cel mai bun documentar: Mr. Nobody Against Putin

Categorii tehnice

Imagine (Cinematography): Sinners

Montaj: One Battle After Another

Design de producție: Frankenstein

Costume: Frankenstein

Machiaj și coafură: Frankenstein

Sunet: F1

Efecte vizuale: Avatar: Fire and Ash

Muzică

Cea mai bună coloană sonoră originală: Sinners

Cel mai bun cântec original: „Golden” – KPop Demon Hunters

Potrivit datelor oficiale ale Academiei de Film, producțiile One Battle After Another și Sinners au dominat gala, obținând cele mai multe premii