Premiile Oscar 2026. Vezi lista câștigătorilor

Academia Americană de Film a decernat în noaptea de 15 spre 16 martie Premiile Oscar, în cadrul celei de-a 98-a ediții a galei, organizată la Dolby Theatre din Hollywood. Evenimentul a recompensat cele mai bune producții cinematografice lansate în anul 2025. Marele câștigător al serii a fost filmul One Battle After Another, regizat de Paul Thomas Anderson, care a obținut mai multe trofee importante, inclusiv premiul pentru Cel mai bun film.
Lista câștigătorilor Oscar 2026:
- Cel mai bun film: One Battle After Another
- Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Categorii de interpretare
- Cel mai bun actor: Michael B. Jordan – Sinners
- Cea mai bună actriță: Jessie Buckley – Hamnet
- Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn – One Battle After Another
- Cea mai bună actriță în rol secundar: Amy Madigan – Weapons
Scenariu
- Cel mai bun scenariu original: Sinners – Ryan Coogler
- Cel mai bun scenariu adaptat: One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
- Film și animație
- Cel mai bun film internațional: Sentimental Value (Norvegia)
- Cel mai bun lungmetraj de animație: KPop Demon Hunters
- Cel mai bun documentar: Mr. Nobody Against Putin
Categorii tehnice
- Imagine (Cinematography): Sinners
- Montaj: One Battle After Another
- Design de producție: Frankenstein
- Costume: Frankenstein
- Machiaj și coafură: Frankenstein
- Sunet: F1
- Efecte vizuale: Avatar: Fire and Ash
Muzică
- Cea mai bună coloană sonoră originală: Sinners
- Cel mai bun cântec original: „Golden” – KPop Demon Hunters
Potrivit datelor oficiale ale Academiei de Film, producțiile One Battle After Another și Sinners au dominat gala, obținând cele mai multe premii