Premieră:o Strategie Națională de Incluziune Financiară în Republica Moldova

Inițiativa de elaborare a Strategiei Naționale de Incluziune Financiară a Republicii Moldova (SNIF 2030) a fost validată recent de către Consiliul pentru Coordonarea Dezvoltării Durabile, prin aprobarea Conceptului SNIF 2030.

Autoritățile vor aduce, astfel, serviciile financiare și mai aproape de oameni, sprijinind creșterea calității vieții și a nivelului de trai al cetățenilor.

Strategia și programul său de implementare vor fi elaborate în baza acestui document-cadru, care stabilește direcțiile prioritare de acțiune și obiectivele-cheie pentru creșterea gradului de incluziune financiară în Republica Moldova.

SNIF 2030 are ca scop consolidarea accesului, utilizării și calității serviciilor financiare pentru cetățeni, gospodării din medii sociale diverse, cu accent pe grupurile vulnerabile sau excluse din sistemul financiar, precum și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).

Documentul prevede patru piloni principali de acțiune:

Utilizarea și calitatea serviciilor financiare – diversificarea și adaptarea serviciilor financiare la nevoile reale ale tuturor consumatorilor; Ecosistemul de plăți – dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de plăți, cu accent pe zonele cu grad redus de digitalizare; Protecția consumatorilor de servicii financiare – întărirea mecanismelor de protecție, soluționarea eficientă a reclamațiilor și prevenirea practicilor abuzive; Capacitatea financiară – creșterea nivelului de educație financiară, inclusiv digitală.

Astfel, SNIF 2030 va contribui la reducerea decalajelor sociale și regionale în accesul la servicii financiare, va stimula inovarea și digitalizarea sectorului, va consolida protecția consumatorilor și va contribui la dezvoltarea competențelor financiare în rândul populației.

Aceasta va fi prima strategie națională de incluziune financiară din Republica Moldova, proces inițiat de Banca Națională a Moldovei cu asistența tehnică oferite de Banca Mondială prin programul M-GROW.

La elaborarea documentului sunt implicate Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și Asociația Băncilor din Moldova.

Pentru asigurarea transparenței și a unui proces participativ, autoritățile invită toate părțile interesate: instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic, organizații ale societății civile și parteneri de dezvoltare să contribuie la conturarea priorităților strategiei și a măsurilor de implementare, prin completarea Formularului de înregistrare ca parte interesată, disponibil pe platforma www.particip.gov.md.

Conceptul SNIF 2030 poate fi accesat la link-ul: CONCEPT_SNIF2030_validat.pdf