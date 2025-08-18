Economic

Premieră:o Strategie Națională de Incluziune Financiară în Republica Moldova

Pentru asigurarea transparenței și a unui proces participativ, autoritățile invită toate părțile interesate: instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic, organizații ale societății civile și parteneri de dezvoltare să contribuie la conturarea priorităților strategiei și a măsurilor de implementare

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 18 august 2025
2 1 minut pentru citire

Inițiativa de elaborare a Strategiei Naționale de Incluziune Financiară a Republicii Moldova (SNIF 2030) a fost validată recent de către Consiliul pentru Coordonarea Dezvoltării Durabile, prin aprobarea Conceptului SNIF 2030.

Autoritățile vor aduce, astfel, serviciile financiare și mai aproape de oameni, sprijinind creșterea calității vieții și a nivelului de trai al cetățenilor.

Strategia și programul său de implementare vor fi elaborate în baza acestui document-cadru, care stabilește direcțiile prioritare de acțiune și obiectivele-cheie pentru creșterea gradului de incluziune financiară în Republica Moldova.

SNIF 2030 are ca scop consolidarea accesului, utilizării și calității serviciilor financiare pentru cetățeni, gospodării din medii sociale diverse, cu accent pe grupurile vulnerabile sau excluse din sistemul financiar, precum și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).

Documentul prevede patru piloni principali de acțiune:

  1. Utilizarea și calitatea serviciilor financiare – diversificarea și adaptarea serviciilor financiare la nevoile reale ale tuturor consumatorilor;
  2. Ecosistemul de plăți – dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de plăți, cu accent pe zonele cu grad redus de digitalizare;
  3. Protecția consumatorilor de servicii financiare – întărirea mecanismelor de protecție, soluționarea eficientă a reclamațiilor și prevenirea practicilor abuzive;
  4. Capacitatea financiară – creșterea nivelului de educație financiară, inclusiv digitală.

Astfel, SNIF 2030 va contribui la reducerea decalajelor sociale și regionale în accesul la servicii financiare, va stimula inovarea și digitalizarea sectorului, va consolida protecția consumatorilor și va contribui la dezvoltarea competențelor financiare în rândul populației.

Aceasta va fi prima strategie națională de incluziune financiară din Republica Moldova, proces inițiat de Banca Națională a Moldovei cu asistența tehnică oferite de Banca Mondială prin programul M-GROW.

La elaborarea documentului sunt implicate Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și Asociația Băncilor din Moldova.

Pentru asigurarea transparenței și a unui proces participativ, autoritățile invită toate părțile interesate: instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic, organizații ale societății civile și parteneri de dezvoltare să contribuie la conturarea priorităților strategiei și a măsurilor de implementare, prin completarea Formularului de înregistrare ca parte interesată, disponibil pe platforma www.particip.gov.md.

Conceptul SNIF 2030 poate fi accesat la link-ul: CONCEPT_SNIF2030_validat.pdf

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 18 august 2025
2 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

În căutarea soluțiilor pentru asigurarea cofinanțarii proiectelor cu asistență externă

11 august 2025

„Începeți să investiți, să consumați, lucrurile reintră în normal.”

7 august 2025

120 de servicii publice vor putea fi achitate direct din telefon, fără comision

3 august 2025

Cum oprim lăcustele?

31 iulie 2025
Vezi și
Close
Back to top button