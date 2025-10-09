Premieră pentru tinerii din clasele a IX-a și a XII-a

Scopul acestei premiere în domeniul educației este de a oferi tinerilor o recunoaștere oficială a nivelului lor de alfabetizare digitală – o competență tot mai căutată pe piața muncii și esențială pentru orice parcurs educațional modern.

Testarea se va desfășura exclusiv pe platforma specializată md.brio.ro, care asigură securitatea și confidențialitatea datelor și poate fi accesată de pe orice dispozitiv electronic – calculator, laptop, tabletă sau smartphone.

Testarea se va face doar pentru elevii care vor solicita expres acest lucru.

Înscrierea se face prin completarea formularului disponibil la adresa https://forms.gle/XChesRRqdMF8HpgN8, termenul limită fiind 7 noiembrie 2025.

„Transformarea digitală a educației nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Lumea în care trăim se schimbă rapid, iar tehnologiile digitale devin parte integrantă din aproape fiecare domeniu al vieții. Prin această evaluare, oferim elevilor o oportunitate reală de a-și cunoaște nivelul de competență și de a-și construi un parcurs educațional și profesional adaptat timpurilor moderne”, a declarat Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării.

El a subliniat că noua metodologie de evaluare a competențelor digitale, elaborată în colaborare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, „reprezintă un pas concret spre o școală mai conectată, mai echitabilă și mai relevantă pentru lumea în care trăim”.

La rândul său, Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, a subliniat importanța certificării competențelor digitale pentru viitorul educației și al tinerilor din Republica Moldova.

„Implementarea acestei metodologii asigură un cadru unitar și transparent pentru recunoașterea oficială a competențelor digitale. Certificatul obținut în urma testării nu este doar o formalitate, ci o dovadă că elevii noștri sunt pregătiți pentru societatea digitală în care trăim și pot valorifica aceste competențe în continuarea studiilor sau în carieră”, a declarat Lilia Ivanov.

Sesiunile de testare se vor desfășura sub îndrumarea cadrelor didactice, care vor asigura suport tehnic pe toată durata procesului. Fiecare elev va primi de la școala sa un cod unic de acces, necesar pentru autentificarea pe platformă.

După introducerea codului și verificarea datelor, elevul va fi direcționat către pagina de testare, unde va putea începe proba doar în ziua stabilită. Testul include itemi de tip grilă, fiecare cu patru variante de răspuns, dintre care una singură corectă.

În urma sesiunii, fiecare elev va primi un raport individual de evaluare, care indică nivelul competențelor digitale, punctele forte și domeniile ce necesită îmbunătățire.

Pe baza rezultatelor, elevii vor fi încadrați în unul dintre cele trei niveluri de competență – elementar, intermediar sau avansat.

Certificatul obținut poate fi utilizat la admiterea în învățământul liceal și, ulterior, pentru echivalarea anumitor cursuri din programele universitare sau din alte forme de învățământ.