Sănătate

Premieră națională la SCR „Timofei Moșneaga”: intervenție vasculară realizată cu pacientul conștient

19 martie 2026
24 1 minut pentru citire
Sursa foto: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Pe 12 martie 2026, la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a fost realizată, în premieră națională, o intervenție de endarterectomie carotidiană sub anestezie loco-regională, o tehnică modernă care permite monitorizarea în timp real a funcțiilor neurologice ale pacientului.

Intervenția a fost efectuată de chirurgul vascular Emelian Oțel, împreună cu anesteziologii Victor Cojocaru și Teodor Șișianu. Medicii au optat pentru o abordare care permite pacientului să rămână conștient pe parcursul intervenției, oferind posibilitatea evaluării directe a stării neurologice.

Potrivit specialiștilor, alegerea anesteziei regionale, prin bloc intermediar de plex cervical, asigură atât confortul pacientului, cât și un control sporit asupra funcțiilor cerebrale, prin comunicare continuă în timpul operației. Această metodă reduce semnificativ riscul complicațiilor intraoperatorii.

Pacientul, un bărbat de 59 de ani din Odesa, Ucraina, fusese diagnosticat cu ateroscleroză și stenoză severă a arterei carotide, după ce a prezentat simptome precum amețeli și o cădere. În antecedente, acesta suferise un accident vascular cerebral, iar fără intervenție riscul unui nou AVC era major.

„Am suferit o cădere iarna, după care aveam frecvent amețeli. În urma investigațiilor am aflat că artera este blocată. Acum mă simt bine și sunt recunoscător medicilor pentru ajutorul oferit”, a declarat pacientul.

Endarterectomia carotidiană presupune îndepărtarea plăcilor de aterom din interiorul arterei, restabilind circulația normală a sângelui către creier. Printre avantajele anesteziei regionale se numără monitorizarea neurologică directă, reducerea necesității utilizării șunturilor temporare, recuperarea mai rapidă și un risc mai scăzut pentru pacienții cu afecțiuni cardiace.

Șeful Departamentului chirurgie cardiovasculară și toracică, Aureliu Bătrînac, a subliniat importanța acestei abordări: „Această metodă permite tratamentul pacienților cu afecțiuni asociate, pentru care anestezia generală poate fi riscantă. Este însă o intervenție mai solicitantă pentru echipa medicală”.

Pacientul a fost externat în stare satisfăcătoare, iar intervenția marchează un pas important în dezvoltarea chirurgiei vasculare din Republica Moldova.

Tag-uri
Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Back to top button