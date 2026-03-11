Sănătate

Premieră medicală în Republica Moldova: primul transplant hepatic laparoscopic de la donator viu

Photo of Est Curier Est Curier 11 martie 2026
154 1 minut pentru citire
Sursa foto: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

O intervenție medicală în premieră pentru Republica Moldova a fost realizată la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, unde medicii au efectuat primul transplant hepatic de la donator viu în care lobul de ficat a fost prelevat integral prin tehnică laparoscopică, o procedură minim invazivă utilizată în centrele medicale de excelență din lume. Operația a avut loc pe 12 februarie 2026 și a durat peste zece ore.

Pacienta, o femeie de 40 de ani din raionul Șoldănești, se afla în stadiu terminal al unei boli hepatice, iar transplantul reprezenta singura șansă de supraviețuire. Donatorul a fost fratele acesteia, în vârstă de 37 de ani, din raionul Florești, care a donat aproximativ 70% din ficat pentru a-i salva viața.

Intervenția a fost realizată de echipa condusă de profesorul Adrian Hotineanu, șeful Catedrei de chirurgie nr. 2 din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, împreună cu specialiștii de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.

Potrivit medicilor, prelevarea laparoscopică a lobului hepatic oferă avantaje importante pentru donator, inclusiv dureri postoperatorii mai reduse, un risc mai mic de complicații, o perioadă mai scurtă de spitalizare și o recuperare mai rapidă.

Această intervenție a devenit posibilă după ani de pregătire și instruire a echipei medicale în centre de excelență din Germania și Italia, unde chirurgii din Republica Moldova au acumulat experiență în tehnici laparoscopice avansate. Profesorul Adrian Hotineanu a subliniat că dezvoltarea chirurgiei minim invazive reprezintă o prioritate pentru sistemul medical.

„Această realizare confirmă capacitatea medicinii din Republica Moldova de a implementa proceduri chirurgicale de înaltă performanță și de a oferi pacienților tratamente moderne și șanse reale la viață”, a declarat medicul.

Potrivit specialiștilor, ambii pacienți au avut o evoluție postoperatorie favorabilă. Donatorul a fost externat mai devreme, iar pacienta a părăsit spitalul pe 10 martie, în stare satisfăcătoare.

Tag-uri
Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Back to top button