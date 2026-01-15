Premieră: MEC introduce formarea și certificarea obligatorie a autorilor de manuale

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță un set de reforme care vizează manualele școlare. Modificările au loc în contextul elaborării noului curriculum la toate disciplinele de studiu, planificată pentru anul 2026.

„Măsurile au drept scop creșterea calității conținutului manualelor, sporirea accesibilității și atractivității acestora, precum și reducerea greutății ghiozdanelor elevilor”, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă.

Toate manualele vor fi tipărite în patru culori, vor avea copertă plastifiată, fonturi adaptate vârstei elevilor, spațiere corespunzătoare și imagini de înaltă rezoluție. Până acum, doar elevii din clasele primare aveau manuale în patru culori. Manualele pentru clasele I–VII, care depășesc 200 de pagini, vor fi divizate în două volume, fapt care va contribui în mod direct la reducerea greutății ghiozdanelor.

Noua Lege cu privire la achizițiile publice, aprobată la 29 decembrie 2025, permite stabilirea unei ponderi minime pentru criteriul de preț în cazul achizițiilor de manuale. În baza acestei prevederi, MEC va aplica un raport de evaluare de 90% pentru calitate și 10% pentru preț, reducând riscul ca manualele să fie selectate exclusiv pe criterii financiare.

O altă noutate ține de consolidarea procesului de evaluare, inclusiv prin majorarea plății pentru evaluatori, formarea și certificarea obligatorie a acestora, cooptarea unui număr mai mare de experți externi și dezvoltarea unui sistem digital de gestionare a evaluării.

Pentru prima dată, MEC introduce formarea și certificarea obligatorie a autorilor de manuale. Va fi creată o bază de date a autorilor certificați, iar în caietele de sarcini pentru achizițiile de manuale școlare va fi inclusă cerința ca cel puțin 30% dintre autori să dețină certificare.

Mai multe manuale vor deveni digitale și interactive, inclusiv la biologie, fizică, chimie, matematică și informatică, pentru clasele VIII, IX, XI și XII. Toate manualele editate vor fi disponibile gratuit, în format electronic, pe pagina Centrului de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație. Inițiativa este implementată în parteneriat cu UNICEF, cu sprijinul financiar al Parteneriatului Global pentru Educație.

O noutate importantă este posibilitatea pilotării conținutului. Editorii vor putea prezenta 25% din conținutul manualului în termen de 100 de zile de la deschiderea ofertelor, pentru a primi recomandări de îmbunătățire din partea evaluatorilor, înainte de versiunea finală.

O altă noutate anunțată în cadrul conferinței de presă ține de manualele de matematică. MEC va achiziționa drepturi de traducere adaptată din Estonia, cu sprijinul Uniunii Europene, UNDP și UNICEF. Manualele vor fi traduse, adaptate și tipărite în Republica Moldova, cu implicarea profesorilor de matematică din țara noastră.

„Am ales Estonia pentru că are un sistem educațional performant, care reușește să transforme matematica dintr-o disciplină percepută adesea ca dificilă într-un instrument de gândire și înțelegere a lumii. Preluăm un model care funcționează, dar îl adaptăm integral la curriculumul național, la limba de predare și la realitățile din clasele noastre”, a declarat Ana Costaș, conferențiară universitară la Universitatea Tehnică a Moldovei, coordonatoarea grupului de experți în evaluarea și dezvoltarea curriculumului la matematică, expert-evaluator în cadrul Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA).

Manualele achiziționate din Estonia vor fi traduse, adaptate și contextualizate de editurile din Republica Moldova, în parteneriat cu profesori de matematică. Conținuturile vor respecta programa națională, nivelul de vârstă al elevilor și specificul evaluărilor naționale.

În ultimii ani, MEC a selectat și achiziționat peste 2,5 milioane de exemplare de manuale noi.

Reforma a fost lansată de MEC a pornit de la existența unor provocări în procesul de achiziționare și tipărire a manualelor. Astfel, unele manuale pun accent pe memorare în loc de gândire critică și aplicativă. În anumite cazuri, conținutul nu urmează o progresie logică între clase și discipline. Există sarcini insuficient de clar formulate. Unele manuale au limbaj greu de urmărit, pagini cu prea mult text, fonturi mici și imagini neclare sau irelevante. Ghiozdanele sunt grele din cauza volumului manualelor.