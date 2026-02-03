Educaţie

Premieră în Republica Moldova – Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA)

Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA) are ca scop trecerea la un nou nivel de dezvoltare a competențelor elevilor, nu doar în realizarea proiectelor TIC, ci și în construirea de modele complexe de Inteligență Artificială, care presupun cunoștințe aprofundate de matematică, informatică și AI. Competiția promovează utilizarea responsabilă și etică a tehnologiilor și stimulează gândirea critică, creativitatea și competențele digitale avansate.

În cadrul ONIA va fi selectată echipa care va reprezenta Republica Moldova la etapa internațională a Olimpiadei de Inteligență Artificială, conform criteriilor stabilite în regulament.

Olimpiada Națională de Inteligență Artificială se va desfășura la nivel republican și va fi organizată în format de competiție pe echipe, fiecare echipă fiind alcătuită din maximum doi elevi și un profesor coordonator din instituția de învățământ. La ONIA pot participa elevii cu vârsta între 16 și 19 ani, care au studiat cursul de Inteligență Artificială în școală, precum și cei care au studiat AI individual și doresc să-și testeze aptitudinile și să concureze la nivel național. 

Participanții vor dezvolta proiecte de Inteligență Artificială care vor propune soluții reale pentru probleme din comunitate sau mediu, utilizând tehnologii moderne și instrumente specifice domeniului AI (librării, framework-uri și alte soluții software relevante).

Proiectele vor fi realizate în limbile română, rusă sau engleză, iar utilizarea datelor se va realiza strict în conformitate cu normele etice și legale, inclusiv prin anonimizare.

Procesul de desfășurare include următoarele etape:

  • Înscrierea echipelor până pe 10 februarie;
  • Sesiuni de mentorat (ianuarie-mai);
  • Depunerea proiectelor (mai);
  • Selectarea finaliștilor (mai-iunie);
  • Finala ONIA (iunie).

În etapa finală, echipele vor prezenta proiectele în fața juriului, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri, iar proiectele vor fi evaluate pe baza criteriilor oficiale de jurizare.

Evaluarea va fi realizată de un juriu format din experți în Inteligență Artificială, cadre universitare și specialiști din industrie, iar rezultatele finale vor fi validate de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE). În urma finalei, vor fi desemnate echipele care vor primi premii, certificate de participare și posibilitatea de a reprezenta Republica Moldova la etapa internațională a Olimpiadei de Inteligență Artificială.

Echipele clasate pe locurile I și II vor beneficia de un program intensiv de pregătire înainte de competiția internațională.

Pentru înscrierea în olimpiadă și consultarea regulamentului, accesați link-ul: https://tekwill.online/olimpiada-ai/.

Competiția este organizată de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), prin proiectul „Tekwill în Fiecare Școală”, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) și cu susținerea Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC).

