Premier Energy Distribution avertizează: escroci cer date din buletin „pentru schimbarea contoarelor” și amenință cu deconectarea

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA avertizează consumatorii despre o serie de apeluri frauduloase în care persoane necunoscute se dau drept reprezentanți ai companiei și solicită date personale (inclusiv din buletinul de identitate), invocând pretextul „schimbării contoarelor” și folosind amenințări cu deconectarea energiei electrice. 

Potrivit companiei, înlocuirea contoarelor se face planificat, în baza unor ordine de lucru în care este deja indicată adresa electrică (numărul locului de consum – NLC), iar operatorul nu are nevoie de date din buletin și nu le solicită la telefon. 

Mai mulți consumatori au raportat că au fost sunați de persoane care cer numele complet, adresa și date din actul de identitate, pentru a „programa” schimbarea contorului. În unele cazuri, apelanții ar fi sugerat că refuzul ar putea duce la deconectarea energiei electrice pentru două săptămâni. Unele apeluri au provenit de pe numere mobile cu 9 sau 11 cifre, inclusiv în zile de odihnă. 

Compania îndeamnă populația să rămână vigilentă:

  • Nu divulgați date cu caracter personal la telefon (IDNP, serie/număr buletin etc.). 
  • Verificați autenticitatea solicitărilor prin canale oficiale. 
  • Dacă aveți suspiciuni de fraudă, sesizați imediat poliția. 

Pentru sesizări, defecțiuni sau incidente în rețeaua de distribuție, consumatorii pot contacta Serviciul 24/24 la 022 43 11 11 (sau numărul local indicat în factură). 

