VIDEO//Prejudiciul cauzat depășește 1 milion de lei

Polițiștii și procurorii de la Botanica au destructurat o schemă de escrocherie de proporții, pusă la cale de doi tineri de 19 și 26 de ani, originari din raionul Leova. Prejudiciul cauzat depășește 1 milion de lei.
Aceștia au contactat telefonic o femeie de 62 de ani din Chișinău, pe care au indus-o în eroare sub pretextul remedierii unor presupuse defecțiuni ale rețelei de telecomunicații.
În acest mod, au obținut acces neautorizat la contul bancar al victimei și, prin mai multe tranzacții, au sustras suma totală de peste 1.034.000 de lei.
Oamenii legii au identificat suspecții, care au fost reținuți cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”.
La domiciliile acestora din raionul Leova au fost efectuate percheziții autorizate, în timpul cărora au fost ridicate sume de bani în valută națională și străină, carduri bancare ce aparțin unor persoane terțe, suporturi electronice, precum și înscrisuri de ciornă relevante pentru cauza penală.
Ambii au fost plasați în arest pentru 30 de zile.