VIDEO//Prejudiciul cauzat depășește 1 milion de lei

Polițiștii și procurorii de la Botanica au destructurat o schemă de escrocherie de proporții, pusă la cale de doi tineri de 19 și 26 de ani, originari din raionul Leova. Prejudiciul cauzat depășește 1 milion de lei.

Aceștia au contactat telefonic o femeie de 62 de ani din Chișinău, pe care au indus-o în eroare sub pretextul remedierii unor presupuse defecțiuni ale rețelei de telecomunicații.