Călătorie culinară în Timp: rețete tradiționale printre povești de dor

Valorile, tradițiile, obiceiurile și frumosul se transmit în timp, de la bunici până în prezent.

Tradițiile ne sunt rădăcinile, iar cei ce înțeleg acest lucru nu încetează să transmită patosul față de neam.

Pe data de trei septembrie, în satul Mașcăuți, Criuleni a fost găzdui un popas de către dna. Veronica Mamei unde oameni s-au refugiat într-un colțișor de dor pentru a cânta piese împreună cu colective folclorice, a admira un vernisaj de lucrări artizanale confecționate de mășcăuțeni, dar și pentru a savura bucate îndrăgite din popor și plămădite cu dragoste.

În cadrul acestui eveniment de suflet, dna Mamei s-a bucurat de un ajutor copios din partea gospodinelor din Mașcăuți, printre care se afla și Serafima Potoțchi, fostă profesoară de limbă rusă și educație tehnologică. Dna Serafima ne relatează secretele din spatele celor mai apreciate specialități ale evenimentului și ne împărtășește rețeta „Prăjițeilor Zburați”:

Ingrediente necesare pentru o porție:

Două ouă

o lingură sau 10 ml de ’rachiu’

un pachet de zahăr vanilat

200 de gr. de făină

Modul de preparare:

Într-un vas adăugăm zahărul vanilat, cele două ouă și 10 ml de alcool.

Mixați foarte bine ouăle, iar apoi adăugați făina și modelați aluatul.

Ulterior, împărțiți aluatul în două părți și formați niște biluțe.

Acoperiți bucățile obținute cu un prosop și lăsați aluatul să crească puțin.

Ambele bile obținute le veți turti bine cu citorul pentru a primi două foițe mari și subțiri, pe care în cele din urmă le veți tăia fâșii liniar, pentru a forma niște trandafiri.

Pentru următorul pas avem nevoie de niște bețișoare de bucătărie pe care vom rula fâșiile liniare și vom obține un boboc mic de aluat.

Aluatul se prăjește într-un vas cu ulei încins, iar la final trandafirii se îndulcesc cu zahăr pudră.

Timp de preparare: max. 2 ore

Gabriela Bradu, stagiară ”Est-Curier”

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.