Potop în regiunea Odesa

Precipitațiile abundente au lăsat fără lumină și paralizat transportul public la Odesa, Ucraina.

O parte dintre drumurile orașului au fost complet închise, iar altele sunt greu accesibile. Autoritățile locale și poliția îi îndeamnă pe șoferi să aleagă rute alternative și să evite zonele inundate.

De asemenea, pe 30 septembrie, la ora 08:50, a avut loc o deconectare de urgență a echipamentului în raionul Odesa din regiunea Odesa. Echipele energetice au început imediat lucrările la fața locului pentru a remedia consecințele avariei. Acolo unde este tehnic posibil, specialiștii au început realimentarea obiectivelor de infrastructură critică și a clienților din surse de rezervă.

Cele mai afectate zone erau cartierele de sud și localitățile limitrofe.

Centrul Hidrometeorologic local, marți, 30 septembrie,informa că ploi abundente au căzut și în regiunile centrale și nordice ale regiunii Odesa.

La Belgorod-Dnistrovsk a fost înregistrată cea mai mare cantitate de precipitații, depășind cu șase milimetri norma lunară pentru septembrie, stabilită la 42 de mm.

Pentru înlăturarea consecințelor intemperiilor a fost necesară intervenția echipelor de salvatori, întrucât au fost afectat și sectorul privat, inundat subsoluri și au blocat drumuri locale.

Conform comunicatului oficial al Serviciului de Stat ucrainean pentru Situații de Urgență salvatorii erau antrenați în lichidarea consecințelor ploii torențiale din mai multe locații ale or. Odesa și din Ciornomorsk.

Salvatorii pompează apa din zonele inundate, scot automobilele prinse în capcane acvatice și oferă sprijin oamenilor, făcând tot posibilul pentru a limita efectele fenomenelor meteo extreme.