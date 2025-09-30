Ecologic

Potop în regiunea Odesa

Furtună pe mare și 24 localități fără lumină

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 30 septembrie 2025
17 1 minut pentru citire

Precipitațiile abundente  au lăsat fără lumină și paralizat transportul public la Odesa, Ucraina.

 O parte dintre drumurile orașului au fost complet închise, iar altele sunt greu accesibile. Autoritățile locale și poliția îi îndeamnă pe șoferi să aleagă rute alternative și să evite zonele inundate.

De asemenea, pe 30 septembrie, la ora 08:50, a avut loc o deconectare de urgență a echipamentului în raionul Odesa din regiunea Odesa. Echipele energetice au început imediat lucrările la fața locului pentru a remedia consecințele avariei. Acolo unde este tehnic posibil, specialiștii au început realimentarea obiectivelor de infrastructură critică și a clienților din surse de rezervă.

Cele mai afectate zone erau cartierele de sud și localitățile limitrofe.

Centrul Hidrometeorologic local, marți, 30 septembrie,informa că ploi abundente au căzut și în regiunile centrale și nordice ale regiunii Odesa.

La Belgorod-Dnistrovsk a fost înregistrată cea mai mare cantitate de precipitații, depășind cu șase milimetri norma lunară pentru septembrie, stabilită la 42 de mm.

Pentru înlăturarea consecințelor intemperiilor a fost necesară intervenția echipelor de salvatori, întrucât au  fost afectat și sectorul privat, inundat subsoluri și au blocat drumuri locale.

 Conform  comunicatului  oficial al Serviciului de Stat ucrainean pentru Situații de Urgență salvatorii  erau antrenați în lichidarea consecințelor ploii torențiale  din mai multe locații ale or. Odesa și din Ciornomorsk.

Salvatorii pompează apa din zonele inundate, scot automobilele prinse în capcane acvatice și oferă sprijin oamenilor, făcând tot posibilul pentru a limita efectele fenomenelor meteo extreme.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 30 septembrie 2025
17 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Refacerea și protecția ecosistemelor din bazinul râului Nistru – un obiectiv ce vizează mai multe raioane

3 septembrie 2025

Incendiile de vegetație și de la gunoiști au cauzat pagube mediului

1 septembrie 2025

Secretele și necazul celui mai mare lac din Republica Moldova #Ghizii Dunării

21 august 2025

În atenția autorităților publice și ONG-lor preocupate de sănătatea Nistrului

13 august 2025
Back to top button