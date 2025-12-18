Transport

Posturile vamale Palanca și Tudora, redeschise pentru traficul spre Ucraina

Posturile vamale de frontieră Palanca și Tudora au fost redeschise la această oră pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod, Ucraina, anunță autoritățile.

În contextul incidentului produs anterior pe partea ucraineană, persoanelor rămase blocate în apropierea zonei le este recomandat să se deplaseze către postul vamal Otaci, considerat o rută alternativă sigură.

Pentru a asigura securitatea cetățenilor și buna desfășurare a traficului transfrontalier, posturile vamale vizate au fost suplinite cu personal, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă. De asemenea, au fost instituite măsuri suplimentare de monitorizare și informare continuă a participanților la trafic.

