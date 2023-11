Posturi de pompieri voluntari: a fi sau a nu fi, în r. Criuleni?

Chiar dacă în r. Criuleni nu există nici un post de pompieri voluntari, activitatea potențialelor asemenea posturi a fost subiect de discuție la ședința colegiului consultativ al serviciilor desconcentrate, organizată de către Șeful OT a Cancelariei de Stat, Ion Ciumac, și reprezentantul Guvernului în r. Criuleni, Simion Pădurean, la 22 noiembrie.

La subiect a fost invitat să vorbească șeful Secției Situații Excepționale (SSE) Criuleni, Alexandru Cebotari, care a informat că instituirea și gestionarea acestora ar fi dreptul autorităților publice locale, invocând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 202 din 13.03.2013.

„Pentru întreținerea unui post de pompieri voluntari e nevoie de alocații financiare din partea APL, care să acopere cheltuieli de carburanți, utilaj, telefonie, etc. În viziunea mea asemenea posturi ar fi binevenite să fie trei la număr, și anume în localitățile Hârtopul Mare (să deservească și Hârtopul Mic, Ișnovăț, Râșcova, Miclești, Izbiște), Ratuș (Drăsliceni, Logănești, Pașcani). În aceste localități intervine Detașamentului Salvatori și Pompieri Râșcani a mun. Chisinău. Dacă ei sunt ocupați la intervenții în oraș, trebuie noi de la Criuleni să ne deplasăm, ceea ce extinde timpul de intervenție. Am avut cazuri că până am ajuns la Logănești (32 km), la incendiu de vegetație, locuitorii l-au stins cu puterile proprii. Noi am cheltuit resurse, iar lucrul nu a fost făcut de angajați. Un alt post ar fi necesar la Jevreni, care să deservească și satul Mașcăuți (la 24 de km de Criuleni) și com. Răculești. Am vorbit la această temă cu primarii. Primarii parcă vor, dar nu prea doresc să-și asume responsabilitate, să identifice locații, persoane. Dacă pompierii voluntari nu sunt pe loc, tot primarul trebuie să intervină. Pentru crearea și dotarea posturilor primarii ar putea atrage surse necesare de la partenerii externi, pe care îi au, sau din surse europene, dacă sunt asemenea proiecte pentru posturile regionale de voluntari. Noi, din partea IGSU, am putea contribui cu instruiri și cu o autospecială din dotare, pe care o avem în plus. Celelalte țin de APL”- a descris Cebotari situația.

Șeful SSE Criuleni a accentuat, că posturile de voluntari, acolo unde acestea sunt, reduc cu mult pierderile materiale suferite de către cetățeni, cu atât mai mult că 15-20 de minute sunt vitale pentru salvarea vieții unui om.

Și Ion Ciumac a afirmat că cele trei posturi de pompieri voluntari care funcționează în r. Strășeni acționează mult mai prompt, în special la cazuri cum ar fi ardere de vegetație, iar pompierii profesioniști sunt antrenați în cazuri mult mai complexe.

La întrebarea, de ce acest subiect a fost inclus în ordinea de zi a ședinței colegiului consultativ al serviciilor desconcentrate, atâta timp cât nu există asemenea posturi de pompieri voluntari în r. Criuleni, Simion Pădurean a explicat că Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat și-a propus să le organizeze, acolo unde ar fi de acord primăriile menționate. „Noi nu am făcut un proiect de hotărâre, dar vom duce mesajul respectiv către primării și vom vedea unde găsim condițiile necesare și cum putem contribui”, a spus S. Pădurean.

„Problema nu se discută pentru prima dată. Și primarul precedent a dus tratative, dar clădirea propusă de dumnealui atunci nu a corespuns cerințelor, nu erau condiții unde să fie amenajat cel puțin un duș. Avem spații acolo unde a fost parcul de mașini a fostului kolhoz, dacă se acceptă, dar cred că va fi și foarte complicat să găsim persoane care să fie voluntari”, este de părere primara com. Hârtopul Mare, Eugenia Anghelici, localitate despre care s-a spus că ar fi bine să găzduiască o asemenea unitate.

Hotărârea Guvernului nr. 202/2013 „Cu privire la aprobarea Programului de consolidare a serviciului salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale Republicii Moldova” stipula că la prima etapă, care se încheia în 2017, urma să aibă loc „perfecţionarea şi armonizarea cadrului legal existent privind activitatea serviciului teritorial de salvatori şi pompieri în conformitate cu directivele Uniunii Europene, stabilirea zonelor de competenţă a posturilor teritoriale de salvatori şi pompieri pe întreg teritoriul ţării”, și trebuia să se organizeze activitatea de serviciu a câte un post în fiecare unitate teritorial-administrativă”. Pentru etapa a doua, care cuprindea anii 2018-2020, hotărârea spune: „se va organiza activitatea de serviciu la celelalte posturi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întâi”. Responsabili: IGSU și APL de nivelul întâi.

Întrucât practica adesea bate teoria, ex-primarul com. Sculeni, r. Ungheni, dl Vasile Casian, la solicitarea „Est-Curier” descrie cum a gestionat în calitate de primar acest post, deschis la Sculeni în anul 2017, și atrage atenția la unele momente, care reprezintă și niște riscuri, și despre care zice că ar fi bine să cunoască autoritățile:

„Postul a fost conceput ca post de pompieri și salvatori voluntari. S-a strâns o echipă de băieți mai entuziasmați, am început să facem turele, să lucrăm. Lucrează bine–merci și azi. Dar îmi pun întrebări: 1). Postu-i post, sunt voluntari, dar este o mașină, o autospecială, în post sunt materiale. Cine poartă răspundere materială? Cum poți încredința unui voluntar un obiect care e la balanță publică? 2). Ce se întâmplă cu organizatorul, în cazul de față, cu primarul, în cazul când iese un voluntar la incendiu și primește o traumă or, doamne ferește, un caz de deces? 3). Mașina are nevoie de un șofer. Acolo am avut 20 de voluntari pompieri și 20 de șoferi voluntari. Ideea că 20 de șoferi diferiți exploatează un singur mecanism nu-i asigură o durabilitate continuă. La incendii la case mai puțin se folosea, dar la incendii de vegetație aproape zilnic era ieșire. Apare necesitatea de un om organizator acolo, care să răspundă de ture, și ne-am gândit să facem șeful postului, plătit din bugetul primăriei. Am obținut unitatea asta prin intermediul Cancelariei de Stat, a fost introdusă în statele de personal unitatea de șef de post, apoi și 4 unități de șoferi profesioniști. În țara noastră orice minune durează trei zile! Entuziasmul voluntarilor a durat o lună, apoi începeam să-i caut, „hai, poate veniți, da hai vă rog”, ne-am chinuit vreun an. Auzeam și din astea: „Domn primar, eu dacă nu lucrez astăzi, mâine n-am cu ce-mi hrăni copiii!” Am fost nevoiți să punem cruce pe voluntariat, că nu mai mergea categoric, și din anul 2019 să facem schimbarea. Pompierii sunt angajați pe contract prestări-servicii, vine și face ture de 24 de ore. În cazul dat, dacă apare o traumă, omul e contractat, a trecut o școlarizare, el a semnat și își asumă riscurile. Dar mai este o problemă. Postul nostru a fost conceput ca o cooperare intercomunitară. Trebuia să deservească mai multe primării. În dependență de numărul populației, fiecare primărie din zona deservită urma să intervină cu o contribuție financiară pentru întreținerea postului și pentru salarizarea angajaților, chestie care nu s-a respectat. Din anul 2017 și până în prezent postul este întreținut doar din bugetul local al comunei Sculeni. În consiliu s-a vorbit într-un an, că, gata, dacă nu dăm bani, nu ieșim! Dar apare întrebarea morală, de bun simț, creștinească: arde o casă au unui sărman, el a muncit pentru ea o viață. Cu ce-i de vină omul din altă comună, că primarul lui nu știe să-și gestioneze bugetul și să transfere bani pentru întreținerea postului? Le spuneam, duceți-vă și vă faceți treaba! Noi am făcut pomene pentru comunele învecinate. Așa am întreținut din contul nostru acest post regional. Acum vom vedea ce va face noul primar, consiliu. Eu aveam grijă să las în sold bani pentru întreținere, care erau cam 700 de mii de lei pe an, cu tot cu cheltuieli pentru internet, telefonie, încălzire, motorina, deservirea mașinii. Apropo, e o mașină din 1985, pentru care nu se mai găsesc piese – la fel o durere de cap. Pe de altă parte, acolo sunt acum 9 locuri de muncă, respectiv 9 familii au un salariu, e un aspect important”, consideră Vasile Casian.

Cu toate aceste inconveniențe, descrise de dl Casian, art. 14 (x) din Legea privind administrația publică locală, în capitolul Competențele consiliilor locale, menționează că acestea, citat: „contribuie, în condiţiile legii, la asigurarea ordinii publice, adoptă decizii privind activitatea poliţiei municipale, serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri şi formaţiunilor de protecţie civilă de interes local, propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora”.

Cum vor arăta, dacă vor arăta, aceste posturi în r. Criuleni, urmează să mai vedem.

S.Cernov