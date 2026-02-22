Social

Postul e o alegere personală, dar rugăciunea și milostenia sunt condiții pentru toți

S-a terminat Săptămâna Albă și începe Postul Mare.

Din Duminica lăsatului sec de carne nu se mai fac nunți, petreceri. De altfel, nunți nu se fac tot postul și nici în Săptămâna luminată.

Postul Paștelui va începe la 23 februarie, și are o durată de 48 de zile în acest an, până la sărbătoarea Învierii Mântuitorului – 12 aprilie.

Postul Mare este un post în cinstea Mântuitorului, iar ultima săptămână sfântă a acestui post este stabilită în comemorarea ultimelor zile din viața pământească, a suferințelor și a morții lui Iisus Hristos.

În Postul Paștelui credincioșilor li se recomandă să se abțină de la anumite alimente, precum carne, ouă, pește, brânză, lapte, dar sunt și zile în care se poate mâncă pește. E vorba de Praznicul Bunei Vestiri și de Florii.

În unele cazuri, din motive medicale, preotul poate da permisiunea de a mânca unele dintre aceste alimente.

Deși mulți pun accent pe restricțiile alimentare, perioada postului este destinată milosteniei, smereniei, ajutorării aproapelui, renunțării la mândrie și evaluării sentimentelor.

„Cel care în inima sa are minciună, ură și osândire, acela să-și curățe mai înainte sufletul, și atunci a pășit deja către post și către rugăciune” (Sfântul Efrem Sirul).

Preotul Ion Țuțuianu din Criuleni atrage atenție enoriașilor și la necesitatea rugăciunii pentru răposați, dar și îngrijirii mormintelor celor adormiți în această perioadă și nu numai.

