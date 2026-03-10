EcologicSocial

Pompierii îndeamnă cetățenii să evite arderea resturilor vegetale

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația asupra riscului sporit de izbucnire a incendiilor de vegetație, în contextul creșterii temperaturilor și al intensificării vântului din ultimele zile. Potrivit salvatorilor, vegetația uscată se aprinde cu ușurință, iar focarele se pot extinde rapid pe suprafețe întinse.

În acest context, pompierii îndeamnă cetățenii să evite aprinderea gunoiului menajer, a vegetației uscate și a altor deșeuri atât în gospodării, cât și pe terenuri deschise. De asemenea, oamenii sunt atenționați să nu arunce mucuri de țigară, chibrituri sau alte obiecte aprinse în zonele cu vegetație uscată ori în apropierea spațiilor forestiere.

Specialiștii atrag atenția că incendiile de vegetație reprezintă un pericol major, mai ales în condiții de temperaturi pozitive, umiditate scăzută și vânt puternic, factori care pot favoriza extinderea rapidă a flăcărilor. Astfel de incendii pot provoca pagube importante mediului, locuințelor și pot pune în pericol sănătatea și viața oamenilor.

Totodată, IGSU reamintește că arderea în câmp deschis a resturilor vegetale este interzisă prin lege. Conform articolului 115 alineatul (3) din Codul contravențional al Republicii Moldova, arderea resturilor vegetale de orice proveniență se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale pentru persoanele fizice și de la 240 la 300 de unități convenționale pentru persoanele juridice.

Salvatorii subliniază că prevenirea incendiilor de vegetație depinde în mare măsură de responsabilitatea fiecărui cetățean, iar respectarea regulilor antiincendiare contribuie la protejarea mediului, bunurilor materiale și a vieții oamenilor.

În cazul apariției unor situații de risc sau dacă este observat un incendiu, cetățenii sunt îndemnați să apeleze de urgență Serviciul 112.

