Poluarea Nistrului: în raioanele Dubăsari și Criuleni apa rămâne în limite normale, însă autoritățile monitorizează situația de la Naslavcea

Substanțe petroliere continuă să pătrundă în râul Nistru dinspre Ucraina, iar cele mai recente analize ale apei prelevate în zona localității Naslavcea indică un nivel ridicat de poluare, care prezintă riscuri pentru alimentarea cu apă a populației. Autoritățile au clasificat apa din această zonă la clasa a V-a de calitate, ceea ce înseamnă că utilizarea ei este nesigură, anunță Ministrul Mediului, Gheorghe Hadjer.

În aceste condiții, administrației locale i s-a recomandat sistarea alimentării cu apă din Nistru, iar cetățenii sunt îndemnați să nu folosească apa din râu pentru uz casnic sau pentru adăparea animalelor.

Potrivit datelor actuale, analizele efectuate în regiunea Soroca și în aval pe cursul râului nu indică, deocamdată, riscuri directe pentru sănătatea populației. Cu toate acestea, din cauza acumulării de substanțe poluante în zona de nord, la intrarea râului pe teritoriul Republicii Moldova, autoritățile recomandă populației să își facă rezerve de apă pentru următoarele zile, în funcție de evoluția situației.

Specialiștii avertizează că există riscul ca măsurile aplicate începând cu ziua de ieri, de captare și eliminare a petrolului de pe suprafața apei, să nu reușească să oprească integral fluxul de poluant care continuă să intre în râu.

Autoritățile explică faptul că, deși primele teste efectuate ieri la Naslavcea indicau valori normale, caracteristicile unui astfel de incident fac ca densitatea poluantului să varieze în funcție de curenți și de adâncimea apei, ceea ce poate schimba parametrii de calitate de la o oră la alta.

Din acest motiv, instituțiile responsabile au decis să adopte o abordare precaută, pentru a preveni contaminarea rețelelor de distribuție a apei.

Restricții și recomandări pentru populație:

  • Zona Naslavcea (clasa V) – se recomandă sistarea consumului de apă din Nistru, pentru a evita contaminarea conductelor și a rezervoarelor.

  • Raioanele Soroca, Florești, Sîngerei și municipiul Bălți (clasa III – nivel mediu) – utilizarea apei din Nistru este permisă cu restricții:

    • interzicerea utilizării apei direct din râu pentru consum potabil;

    • evitarea adăpării animalelor;

    • abținerea de la pescuit;

    • evitarea utilizării apei pentru irigare.

  • Raioanele Șoldănești, Rezina, Orhei, Criuleni, Dubăsari, municipiul Chișinău, Anenii Noi, Căușeni și Ștefan Vodă (clasa I) – calitatea apei este în limite normale, iar utilizarea acesteia poate continua în regim obișnuit.

Autoritățile anunță că vor continua monitorizarea permanentă a calității apei din Nistru și vor informa populația pe măsură ce apar noi date. 

