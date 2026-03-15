Poluare cu produse petroliere în Nistru: Guvernul analizează instituirea stării de alertă de mediu

Guvernul a fost convocat astăzi, la ora 15:00, într-o ședință pentru a examina propunerea de instituire a stării de alertă de mediu pe bazinul râului Nistru, pentru o perioadă de 15 zile. Măsura este analizată în contextul apariției unei unde continue de poluare cu produse petroliere în partea de nord a râului.

Autoritățile spun că decizia este necesară pentru prevenirea riscurilor la adresa sănătății populației și pentru a permite mobilizarea rapidă a resurselor în vederea limitării impactului asupra mediului.

Potrivit informațiilor prezentate, poluarea cu produse petroliere se extinde pe cursul superior al Nistrului, iar în unele zone au fost înregistrate depășiri ale nivelului de contaminanți, ceea ce ridică riscul propagării poluării în aval.

În acest context, instituțiile responsabile urmează să monitorizeze permanent situația, să intervină în zonele afectate și să informeze populația despre eventualele riscuri și măsurile de protecție. Totodată, autoritățile vor emite recomandări pentru locuitorii din localitățile aflate în apropierea râului.

Decizia finală privind instituirea stării de alertă de mediu urmează să fie analizată în cadrul ședinței de Guvern.