„Polițiști falși” încearcă să înșele cetățenii prin schema „creditelor ilegale”

Poliția Republicii Moldova avertizează asupra unei noi metode de înșelătorie, în care persoane necunoscute contactează cetățeni și se prezintă în mod fals drept angajați ai Poliției.

Potrivit informațiilor, escrocii invocă existența unor presupuse „credite ilegale” pe numele victimelor, încercând să creeze panică și să le determine să coopereze. Pentru a-și consolida credibilitatea, aceștia transmit prin aplicații precum WhatsApp sau Viber imagini falsificate ale unor legitimații.

Scopul acestor acțiuni este obținerea de bani sau accesul la date personale și bancare.

Autoritățile subliniază că este vorba despre o schemă frauduloasă și îndeamnă populația să manifeste prudență sporită în astfel de situații.

Cetățenii sunt sfătuiți:

să nu transmită bani persoanelor necunoscute;

să nu ofere informații personale sau bancare prin telefon ori mesaje;

să nu considere autentice imaginile sau „dovezile” primite online;

să verifice orice informație direct la instituțiile oficiale;

să anunțe imediat Poliția în cazul unor astfel de apeluri sau mesaje.

Autoritățile recomandă distribuirea acestor informații pentru a preveni extinderea cazurilor și pentru a reduce riscul ca alte persoane să devină victime ale escrocheriei.