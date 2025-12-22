Poliţie

Poliția scoate din circulație 10 kg de droguri sintetice, în valoare de peste 7 milioane de lei

Autoritățile din Republica Moldova au destructurat o operațiune de trafic ilicit de substanțe narcotice de mare risc. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana, împreună cu ofițerii Direcției investigații infracțiuni (INI) și procurorii Procuraturii Chișinău, oficiul Ciocana, au reținut în flagrant un bărbat de 45 de ani, suspectat de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari.

În urma unei informații operative, suspectul a fost prins având asupra sa două pachete mari cu substanțe narcotice de tip PVP (sare), substanțe preliminar identificate ca drogurile sintetice vizate. O percheziție autorizată la domiciliul bărbatului a relevat descoperirea a trei pachete suplimentare cu substanțe similare, cântare electronice de precizie și pachete de tip zip-lock utilizate pentru ambalarea drogurilor.

Valoarea totală a drogurilor scoase din circuit este estimată la peste 7 milioane de lei. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar dacă vinovăția îi va fi demonstrată în instanță, riscă pedeapsa cu închisoarea de la 7 la 15 ani. Cercetările continuă pentru stabilirea circumstanțelor cazului și identificarea tuturor persoanelor implicate în schema infracțională.

