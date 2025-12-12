Poliția sancționează vânzarea ilegală de articole pirotehnice înainte de sărbători

În preajma sărbătorilor de iarnă, Poliția Republicii Moldova avertizează asupra pericolelor asociate utilizării articolelor pirotehnice, în special atunci când acestea sunt folosite necorespunzător sau sunt procurate din surse neautorizate.

În acest context, polițiștii din capitală au intensificat acțiunile de control în magazine, piețe și alte spații comerciale, cu scopul de a preveni incidentele și de a proteja siguranța cetățenilor. Doar în ultimele 24 de ore, oamenii legii au întocmit 26 de procese-verbale pentru comercializarea neautorizată a articolelor pirotehnice.

În urma verificărilor, au fost ridicate produse pirotehnice în valoare totală de aproximativ 60.000 de lei. Autoritățile reamintesc că vânzarea ilegală a acestor articole se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei.

Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste responsabilitate, să respecte legislația în vigoare și să aleagă siguranța proprie și a celor dragi, pentru ca sărbătorile de iarnă să fie celebrate fără incidente neplăcute.