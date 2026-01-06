Poliția RM a publicat imagini cu situații surprinse în trafic ieri, 5 ianuarie 2026, în timp ce ningea și se forma polei

Poliția Republicii Moldova a publicat pe canalul de Telegram mai multe fotografii în care se vede impactul asupra traficului a ninsorii din după amiaza zilei de 5 ianuarie 2026. Chiar și pe unele trasee pe care s-a împrăștiat antiderapant, circulația a fost îngreunată. Poliția vine cu recomandări pentru șoferi, pentru a evita situațiile neplăcute:

-adaptați viteza la condițiile de drum și evitați manevrele neasigurate;

-păstrați o distanță suficientă față de vehiculul din față;

-asigurați-vǎ cǎ autovehiculele sunt echipate corespunzător sezonului rece;

-utilizați luminile de întâlnire pe timp de vizibilitate redusă;

-evitați deplasările neesențiale, în special pe timp de noapte.

Pietonii sunt îndemnați să traverseze doar prin locuri permise și să manifeste prudență sporită, întrucât distanța de frânare a vehiculelor crește considerabil pe carosabil alunecos. În caz de pericol pentru viață, sunați 112.