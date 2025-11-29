Poliţie

Poliția Națională avertizează: ceață densă și ploi în mai multe zone ale țării

29 noiembrie 2025
Poliția Națională a transmis o informare pentru participanții la trafic, atenționând că în mai multe zone ale țării persistă ceața densă, iar pe alocuri sunt semnalate ploi. Potrivit autorităților, condițiile meteo determină vizibilitate redusă și carosabil umed, ceea ce poate favoriza producerea accidentelor rutiere.

În acest context, polițiștii le solicită tuturor conducătorilor auto să manifeste prudență maximă și să își adapteze stilul de condus la condițiile din teren.

Recomandări pentru trafic în siguranță

  • adaptați viteza la condițiile meteo și de drum;
  • păstrați o distanță mai mare între vehicule, pentru timp suficient de reacție;
  • utilizați luminile de întâlnire, inclusiv pe timp de zi;
  • evitați manevrele periculoase, în special depășirile în condiții de vizibilitate redusă;
  • nu folosiți telefonul în timpul conducerii;
  • acordați atenție sporită semnelor de circulație și respectați indicațiile agenților de patrulare.

Autoritățile reamintesc că, în caz de urgență, cetățenii pot apela numărul unic 112.

