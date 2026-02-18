Poliția avertizează: informații false despre persoane care s-ar prezenta drept angajați MAI

Poliția atrage atenția asupra mesajelor distribuite pe rețelele de socializare și în diverse grupuri online, potrivit cărora persoane necunoscute ar merge din ușă în ușă, pretinzând că sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și solicitând date personale pentru a comite ulterior ilegalități. Reprezentanții instituției precizează că, până în prezent, nu au fost înregistrate sesizări oficiale privind astfel de cazuri.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să anunțe imediat Poliția dacă dețin informații despre situații suspecte, să se informeze exclusiv din surse oficiale și să evite distribuirea mesajelor neverificate, care pot contribui la răspândirea dezinformării.