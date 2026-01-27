Est-CurierSocial

Poliția anunță, că pe mai multe trasee a fost temporar sistată circulația, din cauza poleiului

Circulația pe mai multe trasee din Republica Moldova a fost îngreuiată sau chiar sistată, din cauza poleiului. Astfel, începând cu ora 8:00, Poliția Republicii Moldova a publicat regulat informații despre dificultățile de deplasare, iar pe mai multe rute interurbane a fost sistată temporar circulația (Cotova–Chișinău; Cosăuți–Chișinău; Băxani–Chișinău; Scăieni–Chișinău; Rîșcani–Chișinău). 

Dificultăți de circulație s-au atestat pe traseul Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă, acesta fiind temporar închis pentru toate mijloacele de transport de mare tonaj. Situații similare au fost raportate pe drumurile din r. Ialoveni, spre localitățile Puhoi, Răzeni și Gangura. 

Circulația rutieră este blocată pe taseul R 26, Bender – Căușeni- Cimișlia, iar traseul G-26, Glodeni – Rîșcani are carosabilul extrem de alunecos.

Se circulǎ cu dificultate și pe traseul M-5, km 215- în adiacentul localității Bravicea din raionul Călărași, în perimetrul intersecției Negrești-Greblești. Circulația pe traseul M-1, tronsonul dintre localitățile – Pănășești și Căpriana este temporar blocat, la fel și ieșirea din s. Sireți spre M-5. Circulația este, la moment, blocatǎ pe traseul Fetești- Edineț.

Dificultăți de circulație se atestă și în mun. Chișinău. În r. Orhei, polițiștii aflați în patrulare, au împrăștiat material antiderapant, cu lopețile, din movilele pregătite de drumari pe acostamente, pentru a evita blocajele pe traseele în pantă.  

Poliția îndeamnă șoferii să manifeste maximă prudență și să evite sau să amâne, pe cât e de posibil deplasările.

Sursa foto: Tg// Poliția Republicii Moldova

 

