Poleiul face victime! Un tânăr și-a pierdut viața, pe traseu

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 26 ianuarie 2026
Poliția Republicii Moldova a transmis un comunicat, în dimineața zilei de 26 ianuarie, prin care anunță că un angajat al Inspectoratului de Poliție din Fălești a murit, în urma impactului mașinii sale cu un copac de pe marginea drumului, din cauza condițiilor meteo.

„Astăzi dimineață, Poliția a înregistrat un grav accident rutier în raionul Fălești. Un polițist cu vârsta de 30 de ani, angajat al Inspectoratului din Fălești, în timp ce se deplasa spre serviciu cu mașina personală de marcă Opel, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac.

Acesta a fost transportat de urgență la spital, dar, din nefericire, a decedat la scurt timp în secția de terapie intensivă. În calitatea de pasageră o avea pe soția sa, care a fost descarcerată și îi este acordat ajutor medical.Transmitem condoleanțe familiei colegului nostru și reiterăm necesitatea unei prudențe maxime pe traseu.” – se spune în comunicat. 

În condiții meteo nefavorabile caracterizate de polei Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează cetățenii să fie foarte prudenți. Carosabilul și trotuarele sunt alunecoase, iar mersul pe acestea reprezintă un risc iminent de căderi și traumatisme.
În acest sens salvatorii recomandă pietonilor să folosească încălțăminte antiderapantă, să meargă încet cu pași mici și să folosească balustradele. O atenție sporită trebuie acordată zonelor umbrite cum ar fi poduri, pasaje, trotuare lângă clădiri. Recomandări sunt lansate și pentru conducătorii auto care aleg să pornească la drum. În acest sens aceștia sunt îndemnați să fie echipați corespunzător cu anvelope de iarnă, să mențină viteza redusă și distanța mare față de vehiculele din față. De asemenea se recomandă folosirea frânelor de motor mai ales la coborâre. În caz de derapare nu este indicată frânarea bruscă, dar trebuie să virați ușor în direcția derapajului. În situații de risc cetățenii sunt îndemnați să apeleze de urgență Serviciul 112.

Foto: Poliția Republicii Moldova.

Tag-uri
